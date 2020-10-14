《再戰明天》達拉斯儲行總裁出席會議，美公布首次申請失業金人數

《經濟通通訊社１４日專訊》明日（１５日），達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗出席會議，

美國公布首次申請失業救濟金人數。



＊達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗出席會議＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早６：００ａｍ，達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗出席

達拉斯聯儲主辦的在線會議，討論經濟和貨幣政策。

明晚９：００ｐｍ，英倫銀行副總裁康利夫發表講話。

１１：００ｐｍ，達拉斯聯儲總裁柯普朗參加一個活動的問答環節。同時，美聯儲金融監管

副主席夸爾斯發表在國際金融協會（ＩＩＦ）年會發表講話。

９：００ｐｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克在一場在線活動中發表講話。



＊美國公布首次申請失業救濟金人數＊



在數據方面，明早８：３０ａｍ，澳洲公布９月失業率，料由６﹒８％升上７％，就業人口

變動料由上升１１﹒１萬轉差至下跌４萬。

９：３０ａｍ，中國公布９月消費者物價指數，年率料由２﹒４％降至１﹒９％。

明晚８：３０ｐｍ，美國公布９月出口物價和進口物價。１０月紐約聯邦儲備銀行製造業指

數料由１７降至１４。美國首次申請失業救濟金人數料由８４萬降至８２﹒５；連續申請失業救

濟金人數料由１０９８萬跌至１０５５萬。



＊迅銷公布業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：鮮馳達控股（０１１７５）、迅銷（０６２８８）和天業

節水（００８４０）。（ｈｏ）

