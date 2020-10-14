《小傳日記》ＡＴＭ真勁，新經股光榮；穩守百天線，明日再作戰！

《小傳日記》隔晚美股四連升勢完結，而香江魚缸打完風後復市要高開低走！喺見一個月頂

位２４８０８點位置之後，好快要慘慘跌落見２４４９８點全日低位。而午後魚缸走勢就Ｋｅｅ

ｐ住平穩，不斷受制於五十天同百天線！不過最終恆指都可以倒升１７點收２４６６７點，主板

成交１５４３﹒４９億銀，增加一成；而國企指數報９９２０點，升４２點或升０﹒４３巴仙；

科指數就報７８１９點，升７０點或升近１巴仙。

而Ａ場方面表現就要軟啲！上證綜合指數報３３４０點，跌１８﹒９７點或跌０﹒５６巴仙

，成交２８１１﹒６０億銀人仔；而深證成份指數就收報１３６９１點，跌１０７﹒５４點或跌

０﹒７８巴仙，成交５４６４﹒８０億銀人仔。

而重磅藍戰士今日個別發展，神州正籌備要發行美銀境外國債！可惜有傳大象（００００５

）未獲納入安排，今日要潛水逾３巴仙，報３０﹒５銀；生發發（００３８８）慘被高盛Ｋｅｅ

ｐ住「沽售」評級，跪低逾１巴仙，報３７３銀。而小象（０００１１）軟近１巴仙，報１１６

﹒５銀。而ＡＩＡ（０１２９９）起哄逾１巴仙，報８１﹒３５銀；神州移動（００９４１）漲

近１巴仙，報５１﹒３銀。



＊蘋果出唉瘋手機兩頭衝，ＡＴＭ破頂新經濟齊領＊



孖屐期待咗好耐嘅新ｉＰｈｏｎｅ終於推出啦！不過股佬似乎唔多歡喜，除咗鴻騰（０６０

８８）同手機孖寶之一嘅舜宇（０２３８２）可以開心飛高外，其他手機佬都要慘慘走低！鴻騰

起哄逾一成四，報３﹒５８銀；舜宇跳高近２巴仙，報１２８﹒９銀；而瑞聲（０２０１８）就

撻低逾１巴仙，報４３﹒９５銀；高偉電子（０１４１５）走低近６巴仙，報５﹒２８銀；丘鈦

科技（０１４７８）瀉近５巴仙，報９﹒３銀；比亞迪電子（００２８５）走低逾３巴仙，報４

１﹒８５銀；富智康（０２０３８）潛水近７巴仙，報０﹒９６銀；而瑞聲（０２０１８）就跌

低逾１巴仙，報４３﹒９５銀。

新經濟佬今日表現威威！ＡＴＭ今日更係齊齊破頂有醒勁。除咗有傳計劃增持環球音樂一成

股權嘅ＱＱ今日收高近３巴仙之外。ＡＭＸＪ收市齊齊飛高！螞蟻據報正受神州證監部門調查，

話佢涉嫌有潛在利益衝突！不過阿里（０９９８８）都可以跳高近２巴仙，報２９７﹒６銀；而

美團（０３６９０）都起哄逾１巴仙，報２７８﹒４銀；小米（０１８１０）就跌轉升，跳高逾

２巴仙，報２３﹒２５銀；而被大和升咗目標價嘅京東（０９６１８）走高逾２巴仙，報３２４

銀。



＊汽車銷量好車佬向上掃，讓利或放寬銀行未見歡＊



神州乘聯會公布，９月份廣義乘用車零售銷量１９４萬輛，按年增加７﹒４巴仙。９月新能

源乘用車批發銷量突破１２﹒５萬輛，按年增長９９﹒６巴仙，汽車佬當然興奮。「漢」系列９

月銷量大幅增長，加上多間大行唱好，比亞迪（０１２１１）揚逾４巴仙，報１３４﹒５銀破頂

；長汽（０２３３３）飆逾１０巴仙，報１２﹒７６銀；吉利汽車（００１７５）彈近２巴仙，

報１６﹒７４銀；廣汽（０２２３８）抽高近７巴仙，報７﹒１銀；回Ａ場創業板獲受理的東風

（００４８９）飛起近６巴仙，報５﹒２９銀。

傳神州金融監管部門將放寬對大型中資銀行第三季度利潤負增長相關要求，以應對銀行持續

下滑的資本充足率及壞帳高企的風險，但內銀佬可能星期一升太多都要調整下。建行（００９３

９）無升跌，報５﹒３銀；工行（０１３９８）升唔夠１巴仙，報４﹒２６銀；農行（０１２８

８）升逾１巴仙，報２﹒５６銀；中銀香港（０２３８８）軟唔夠１巴仙，報２１﹒５５銀；交

行（０３３２８）走低近２巴仙，報３﹒８６銀。



＊神州再打擊賭佬齊嘆息，Ａ場猛回吐晶片佬嘔泡＊



賭佬真陰功！本身疫情已經搞到無咩生意，加上神州先前嚴打洗黑錢活動，令到馬交唔少賭

廳都無曬Ｃａｓｈ，依家仲要喺刑法修正案草案度將招攬公民出境賭博列為打擊目標，咁多壞消

息，賭佬點會唔跌呢？永利澳門（０１１２８）撻低近６巴仙，報１１﹒１２銀；新濠國際（０

０２００）瀉逾５巴仙，報１２﹒２８銀；金沙（０１９２８）挫逾３巴仙，報２７﹒３５銀；

金界控股（０３９１８）走低近３巴仙，報８﹒７８銀；澳博（００８８０）走低近４巴仙，報

８﹒４１銀；銀娛（０００２７）挫近１巴仙，報５１﹒４銀；美高梅（０２２８２）唔見逾１

巴仙，報９﹒２４銀。

晶片佬同樣無運行，今日兄弟同心跟住Ａ場半導體齊齊撻低！上海復旦（０１３８５）瀉近

一成一，報１４銀；中電華大科技（０００８５）跌近５巴仙，報０﹒７９銀；華虹半導體（０

１３４７）走低近５巴仙，報２９﹒７５銀；中芯（００９８１）挫逾３巴仙，報１９﹒９６銀

。ＡＳＭ太平洋（００５２２）就要趴低逾２巴仙，報８２﹒６５銀。請請！



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