港股全日好淡爭持，收市僅升１７點，報２４６６７點

《經濟通通訊社１４日專訊》市場擔心美國的紓困方案談判難有突破，加上兩項新冠病毒研

究臨床測試分別叫停，隔晚美股受壓。中港市場今日聚焦國家主席習近平講話。恆指今早高開

１５９點，見２４８０８點，創９月１６日以來新高，開市後回吐，倒跌最多１５０點，見

２４４９８點半日低，稍穿１００天線（約２４６４２點）和５０天線（約２４６０５點）後喘

穩，中午收跌６６點。港股午後好淡爭持，藍籌科技股續撐市，尾市回穩。恆指Ｕ盤前跌７點，

最終收報２４６６７，升１７點或升０﹒０７％，主板成交１５４３﹒４９億元，大增一成。國

企指數報９９２０，升４２點或升０﹒４３％。

內地股市下滑，上證綜合指數報３３４０，跌１８﹒９７點或跌０﹒５６％，終止連升３日

。深證成份指數亦低開低走，收報１３６９１，跌１０７點或跌０﹒７８％。兩市成交合計縮減

至８２７６億元人民幣。

重磅股方面，港交所（００３８８）遭高盛維持「沽售」評級，挫１﹒０１％，報３７３元

。中國籌備發行美元境外國債，惟傳出匯豐未獲納入安排行；匯豐（００００５）急插

３﹒０２％，報３０﹒５元；恆生（０００１１）跌０﹒９４％，報１１６﹒５元。友邦保險

（０１２９９）升１﹒２４％，報８１﹒３５元；中移動（００９４１）升０﹒９８％，報

５１﹒３元。

恆安國際（０１０４４）創逾半年低後拗腰，升３﹒７１％，報５７﹒３元；為全日表現最

好藍籌。藥明生物（０２２６９）跌４﹒６６％，報２０４﹒４元；為最大跌幅藍籌。



＊ＡＴＭ尋頂，騰訊高見５７４元＊



恆生科指跑贏大市，收報７８１９點，升７０點或升０﹒９％。龍頭騰訊（００７００）、

阿里（０９９８８）和美團（０３６９０）均創新高；騰訊升２﹒９６％，報５７３﹒５元；美

團升１﹒１６％，報２７８﹒４元；阿里升１﹒９２％，報２９７﹒６元。另外，京東

（０９６１８）獲大和升目標，收升２﹒２７％，報３２４元；小米（０１８１０）以全日最高

位收市，收升２﹒４２％，報２３﹒２５元；

蘋果公司最新發布的ｉＰｈｏｎｅ １２驚喜欠奉，手機股個別發展，瑞聲科技

（０２０１８）跌１﹒１２％，報４３﹒９５元；比亞迪電子（００２８５）創新高後吐

３﹒１３％，報４１﹒８５元；丘鈦科技（０１４７８）跌４﹒５２％，報９﹒３元；高偉電子

（０１４１５）挫５﹒５５％，報５﹒２８元；富智康（０２０３８）瀉６﹒８％，報０﹒９６

元。不過，舜宇（０２３８２）升１﹒８２％，報１２８﹒９元；鴻騰（０６０８８）飆升

１４﹒０１％，報３﹒５８元。



＊風電股獲追捧，恆大失配售價＊



北京今日起舉辦國際風能大會，提出年均新增裝機５０００萬千瓦以上，風電股獲炒起，金

風Ａ（深：００２２０２）漲停，Ｈ股（０２２０８）飆２２﹒１２％，報９﹒２２元；龍源

（００９１６）大升６﹒２％，報５﹒６５元；大唐新能源（０１７９８）升４﹒２４％，報

１﹒２３元。

恆大（０３３３３）折讓配股，配售價１６﹒５元，股價收插１６﹒９６％，報１６﹒０６

元失配售價。惟據是次落實配售規模比昨日銷售文件披露，集資額大減一半。同系恆騰

（００１３６）挫２﹒９９％，報０﹒３２５元；恆大汽車（００７０８）跌１﹒９７％，報

２２﹒４元。另外華人置業（００１２７）跌３﹒１９％，報３﹒９５元；深圳控股

（００６０４）跌４﹒２３％，報２﹒４９元。



＊東風回Ａ獲受理，飆近６％＊



內地９月乘用車零售銷量按年上升７﹒３％，汽車股跑出。長汽（０２３３３）飆

１０﹒１９％，報１２﹒７６元；比亞迪（０１２１１）上調首三季業績預測，股價創新高，升

４﹒２６％，報１３４﹒５元；東風集團（００４８９）就Ａ股發行向深圳證券交易所提交的申

請獲受理，飆５﹒８％，報５﹒２９元；廣汽（０２２３８）升６﹒６１％，報７﹒１元；吉利

汽車（００１７５）升１﹒９５％，報１６﹒７４元。

芯片股隨內地半導體板塊回吐，幾近全軍覆沒，高盛預料中芯（００９８１）今季華為訂單

收入歸零，中芯跌３﹒１１％，報１９﹒９６元；華虹半導體（０１３４７）瀉４﹒８％，報

２９﹒７５元；上海復旦（０１３８５）急挫１０﹒８３％，報１４元；中電華大科技

（０００８５）跌４﹒８２％，報０﹒７９元；ＡＳＭ太平洋（００５２２）跌２﹒１９％，報

８２﹒６５元。（ｃａ）

