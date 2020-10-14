《鍾之日記》習近平深圳講話，騰訊創新高贈慶

《鍾之日記》１０月１４日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



深圳舉行經濟特區成立４０周年慶祝大會，市場高度關注國家主席習近平在會上發表的重要

講話。習近平在會上表示，經濟特區不僅要繼續辦下去，而且要辦得更好、辦得水平更高。中央

此前以清單批量授權方式賦予深圳在重要領域和關鍵環節改革上更多自主權，一攬子推出２７條

改革舉措和４０條首批授權事項。

習近平又稱，深圳是大灣區建設的重要引擎。要推動三地經濟運行的規則銜接、機制對接，

加快粵港澳大灣區城際鐵路建設，促進人員、貨物等各類要素高效便捷流動，提升市場一體化水

平。他又指，深圳要在內外貿、投融資、財政稅務、金融創新、出入境等方面，探索更加靈活的

政策體系、更加科學的管理體制，率先建設更高水平開放型經濟新體制。

習近平更特別指出，要吸引更多港澳青少年來內地學習、就業、生活，促進粵港澳青少年廣

泛交往、全面交流、深度交融，增強對祖國的向心力。



＊Ａ場止步三連升，港股好淡爭持＊



習近平發言並無為市場帶來額外驚喜，滬深股市三連升後今早低開，午後跌勢持續，滬綜指

全日走低０﹒５６％，報３３４０﹒７８點，深圳本地股下跌，尤其是房地產行業，深成指跌０

﹒７８％。人行連續第８個交易日收水，累計收水共１萬億元人民幣。兩市全日成交８２７７億

元人民幣，和上日（１３日）成交相約持平。陸股通關閉一日後重啟，錄得淨流出１５﹒５５億

元。

恆指今早高開１５９點，見２４８０８點，創９月１６日以來新高，開市後回吐，午後好淡

爭持，藍籌科技股續撐市，尾市回穩。恆指Ｕ盤前跌７點，最終收報２４６６７，升１７點或升

０﹒０７％，主板成交１５４３﹒４９億元，大增一成。



＊ＡＴＭ股全破頂，騰訊升幅多最獲捧＊



今日港股反覆上落欠方向，唯獨ＡＴＭ股全日走勢強勁更相繼破頂。據外媒引述知情人士報

道，騰訊（００７００）有意行使選擇權，在明年１月之前進一步增持環球音樂股權至２０％。

加上騰訊旗下遊戲《英雄聯盟》手遊將於年底前正式上架，登陸ｉＯＳ、Ａｎｄｒｏｉｄ及主機

平台，好消息連連，加上習近平南下深圳，總部設於深圳的騰訊全日走高近３％，收報

５７３﹒５元，創歷史新高。其餘兩隻ＡＴＭ股亦同樣飆升至創記錄新高，阿里巴巴

（０９９８８）升近２％，報２９７﹒６元，美團點評（０３６９０）升１﹒１％，報

２７８﹒４元。

不過，三股雖然同於高位收市，但綜觀三股的資金流向，唯獨騰訊最獲資金力撐，在資金流

向方面，全日淨主動流入騰訊的資金達２９﹒５億元稱冠，美團淨主動流入資金僅３﹒９億元，

為騰訊的七分之一。阿里更弱，淨流出２﹒８億元。可見ＡＴＭ股之中，騰訊更獲投資者看好，

且或較其餘兩股更有力向上突破。



＊新ｉＰｈｏｎｅ功能強但無驚喜，蘋概股散水＊



蘋果當地時間周二（１３日）正式發布ｉＰｈｏｎｅ １２系列，全部支持５Ｇ網絡，並搭

載５納米製程的Ａ１４ Ｂｉｏｎｉｃ處理器，蘋果聲稱新處理器比其他智能電話，運算速度及

圖像處理均提升５０％，ＡＩ運算能力提升８０％。外型設計上，改回當年ｉＰｈｏｎｅ ４大

受歡迎的方框設計，並有４至５種機身顏色選擇。

新系列共推出四款手機，分別為ｉＰｈｏｎｅ １２、ｉＰｈｏｎｅ １２ ｍｉｎｉ、

ｉＰｈｏｎｅ １２ Ｐｒｏ及ｉＰｈｏｎｅ １２ Ｐｒｏ Ｍａｘ。其中２款型號最快在本

月２３日發售。最平的ｉＰｈｏｎｅ １２ ｍｉｎｉ ６４ＧＢ版本售價５９９９港元，而最

貴的ｉＰｈｏｎｅ １２ Ｐｒｏ Ｍａｘ ５１２ＧＢ版則售１１８９９港元。

今次ｉＰｈｏｎｅ １２的主要升級主要在於相機拍攝及處理器性能上，解鎖方式依舊是佩

戴口罩使用較麻煩的Ｆａｃｅ ＩＤ；此外，未見早前市場有傳在中國市場推出的入門版、不支

援５Ｇ的ｉＰｈｏｎｅ １２。市場認為新品欠驚喜，蘋果周二在美股價跌２﹒７％。

本港一眾蘋概股普遍偏軟，富智康（０２０３８）瀉６﹒８％，高偉電子（０１４１５）插

５﹒５％，丘鈦科技（０１４７８）挫４﹒５％，有蘋果訂單的瑞聲（０２０１８）亦跌

１﹒１％。惟舜宇（０２３８２）升１﹒８％，鴻騰精密（０６０８８）更飆１４％。



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