《駐滬專電》上期所下周一將開展國債作為保證金業務

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１４日上海專電》上期所昨日（１３日）宣布將於下周一

（１９日）開展國債作為保證金業務。

上期所指，國債具有價值穩定、流動性強等特點，是優質擔保品。開展國債作為保證金業務

有利於降低投資者交易成本，提高資金使用效率，提升市場運行質量，是境外市場的通行做法。

