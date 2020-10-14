【深圳周年】習近平：深圳改革開放、創新發展積累十條寶貴經驗

《經濟通通訊社１４日專訊》深圳經濟特區建立４０周年慶祝大會舉行，國家主席習近平出

席大會並發表重要講話。他稱，深圳改革開放、創新發展積累十條寶貴經驗：一是必須堅持黨對

經濟特區建設的領導，始終保持經濟特區建設正確方向。

二是必須堅持和完善中國特色社會主義制度，通過改革實踐推動中國特色社會主義制度更加

成熟更加定型。

三是必須堅持發展是硬道理，堅持敢闖敢試、敢為人先，以思想破冰引領改革突圍。

四是必須堅持全方位對外開放，不斷提高「引進來」的吸引力和「走出去」的競爭力。

五是必須堅持創新是第一動力，在全球科技革命和產業變革中贏得主動權。

六是必須堅持以人民為中心的發展思想，讓改革發展成果更多更公平惠及人民群眾。

七是必須堅持科學立法、嚴格執法、公正司法、全民守法，使法治成為經濟特區發展的重要

保障。

八是必須踐行綠水青山就是金山銀山的理念，實現經濟社會和生態環境全面協調可持續發展

。

九是必須全面準確貫徹「一國兩制」基本方針，促進內地與香港、澳門融合發展、相互促進

。

十是必須堅持在全國一盤棋中更好發揮經濟特區輻射帶動作用，為全國發展作出貢獻。

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