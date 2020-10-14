【深圳周年】習近平：經濟特區不僅要辦下去，而且要辦得水平更高

《經濟通通訊社１４日專訊》深圳經濟特區建立４０周年慶祝大會今早十時三十分舉行，國

家主席習近平在會上指出，興辦經濟特區，是黨和國家為推進改革開放和社會主義現代化建設進

行的偉大創舉。廣東是改革開放的排頭兵、先行地、實驗區，是建立經濟特區時間最早、數量最

多的省份。深圳等經濟特區的成功實踐充分證明，黨中央關於興辦經濟特區的戰略決策是完全正

確的。經濟特區不僅要繼續辦下去，而且要辦得更好、辦得水平更高。

習近平指出，４０年來，深圳奮力解放和發展社會生產力，大力推進科技創新，地區生產總

值從１９８０年的２﹒７億元（人民幣．下同）增至２０１９年的２﹒７萬億元，年均增長

２０﹒７％，經濟總量位居亞洲城市第五位，財政收入從不足１億元增加到９４２４億元，實現

了由一座落後的邊陲小鎮到具有全球影響力的國際化大都市的歷史性跨越。

４０年來，深圳堅持實「引進來」和「走出去」，積極利用國際國內兩個市場、兩種資源，

積極吸引全球投資，外貿進出口總額由１９８０年的０﹒１８億美元躍升至２０１９年的

４３１５億美元，年均增長２６﹒１％，實現了由進出口貿易為主到全方位高水平對外開放的歷

史性跨越。

深圳堅持以人民為中心，人民生活水平大幅提高，教育、醫療、住房等實現翻天覆地的變化

，２０１９年居民人均可支配收入６﹒２５萬元，比１９８５年增長３１﹒６倍；率先完成全面

建成小康社會的目標，實現了由解決溫飽到高質量全面小康的歷史性跨越。（ｗｌ）

