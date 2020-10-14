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14/10/2020 09:47

《股林淘金－林家亨》美國紓困似無望，疫苗暫停惹煩憂

　　《股林淘金》昨天（１３日）美國眾議院拒絕共和黨提出的１﹒８萬億美元新一輪救助方案
，令美國經濟復甦前景暗淡，投資市埸預期下一輪之談判將趕不及總統大選之前落實，美國經濟
復甦將受損害。另外，強生藥廠宣布因試驗人員反應欠佳，暫停新冠肺炎疫苗之試驗，消息令美
股市埸下滑，收市前收復部分失地，但道指仍跌１５７點收市，約０﹒５５％，納指下跌１２點

　　恆指在周一（１２日）上升５３０點，是受中國國家主席習近平南巡之氣氛影響，大藍籌股
騰訊（００７００）及阿里巴巴（０９９８８）在美國ＡＤＲ報收５７３及２９９元，料對今日
（１４日）港股早段有提振作用。
　　比亞迪（０１２１１）９月份汽車銷售量表現勝市埸預期，料今日股價挑戰新高，或逼近保
歷加通道頂線１３４元。東風集團（００４８９）入Ａ股申請受理，料股價今日有升幅。若本周
恆指接近保歷加通道頂線２５０００點時，宜減持股份，增持現金，等待下一波的調整來臨！
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
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