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14/10/2020 16:41

【聚焦數據】內地９月新增人民幣貸款１﹒９萬億元，多於預期

　　《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，９月份，人民幣貸款增加１﹒９萬億元（人民
幣．下同），高於市場預期的１﹒９萬億元，同比多增２０４７億元。
　　９月末，本外幣貸款餘額１７５﹒４９萬億元，同比增長１２﹒８％。月末人民幣貸款餘額
１６９﹒３７萬億元，同比增長１３％，增速與上月末持平，比上年同期高０﹒５個百分點。
　　前三季度人民幣貸款增加１６﹒２６萬億元，同比多增２﹒６３萬億元。分部門看，住戶部
門貸款增加６﹒１２萬億元，其中，短期貸款增加１﹒５３萬億元，中長期貸款增加４﹒６萬億
元；企（事）業單位貸款增加１０﹒５６萬億元，其中，短期貸款增加２﹒７１萬億元，中長期
貸款增加７﹒２５萬億元，票據融資增加４３６８億元；非銀行業金融機構貸款減少４７２０億
元。

＊９月人民幣存款增加１﹒５８萬億元＊

　　９月份，人民幣存款增加１﹒５８萬億元，同比多增８６３３億元。
　　９月末，本外幣存款餘額２１６﹒８６萬億元，同比增長１０﹒７％。月末人民幣存款餘額
２１１﹒０８萬億元，同比增長１０﹒７％，增速分別比上月末和上年同期高０﹒４個和２﹒４
個百分點。
　　前三季度人民幣存款增加１８﹒１５萬億元，同比多增４﹒９３萬億元。其中，住戶存款增
加９﹒９５萬億元，非金融企業存款增加５﹒４９萬億元，財政性存款增加６２７８億元，非銀
行業金融機構存款增加４７６５億元。
　　９月末，外幣存款餘額８４８７億美元，同比增長１５﹒９％。前三季度外幣存款增加
９０９億美元，同比多增８６２億美元。９月份，外幣存款增加２９２億美元，同比多增２７９
億美元。（ｃｔ）

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