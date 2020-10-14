《樓市亮話－湯文亮》租靚樓自住，買靚舖收租

《樓市亮話》做物業投資，不能一本通書睇到老，如果不識得調整投資策略，就得唔到最大

效益，現在買樓的人都經常會遇到一個問題，就是買唔到高層優質單位，那些業主都只是只租不

賣，遇上現在時勢，寧願減租都唔賣，令到那些有錢買樓的人非常無奈，當大家遇到這些問題時

，一定要審時度勢，調整一下投資策略，反而會得到最大效益。



我有一個老友亦有類似問題，老友本身擁有幾十中小型單位收租，不過買花姑娘插竹葉，自

己一家人住一個小型單位，最近可能睇通睇透，唔住好啲就對唔住自己，打算買一個大型單位，

亦唔介意畀１５％特別印花稅，以及願意付高於市價樓價，但始終買唔到高層靚單位，不過高層

靚單位的租盤就有很多，但是他唔想租樓，迫於無奈，打算買一個同一幢大廈的低層單位，在買

之前循例問吓我的意見，對於其他人買樓，我本來唔應該畀意見，但今次例外，因為我的意見可

能用得著。



我同老友講，疫情令到香港封關，零售業生意大減，影響到舖位價格大跌，現在何不考慮買

靚舖收租，所得租金可以用作租高層單位，這樣做就不用強迫自己買低層住宅，而且只需付８﹒

５％印花稅，不用付１５％那麽多，不過就要擔心舖價錢繼續下跌，但我認為博得過，不少舖位

已經下跌超過三成，再大跌的機會不大，甚至比住宅單位下跌的機會小得多，如果香港開關，遊

客可以再度來港，舖位價錢又會上升，所以，如果要住高層靚樓，不妨考慮買舖收租，租高層靚

樓自住，不但可以住高層靚樓，隨時賺埋舖位升值，一舉兩得，何樂而不為。



老友擔心舖位租金回報太低，每個月要貼錢租樓，我認為問題不大，現在一般舖位租金回報

大約３％一年，以一個價值３０００萬舖位，每月收租大約７５０００元，而一個３０００萬住

宅，不用６萬元就可以租到，每個月不但不用補貼，還有淨租金收入，老友有樓收租之人，知道

我所言非虛，認為可以進行，所以，物業投資，有時調整一下策略，就可以得到最大收益。

《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》



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