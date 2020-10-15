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15/10/2020 12:46

《缸邊嫺談－黃惠嫺》「十四五」規劃體育產業及消費料有增無減

　　《缸邊嫺談》為推動「內循環經濟」發展，擴大內需和刺激消費，９月２２日中國國家主席
習近平於教育文化衛生體育領域專家代表座談會，聽取「十四五」時期經濟社會發展意見和建議
時提出，落實「推動體育產業高質量發展，不斷滿足體育消費需求」。
　
　　推動體育產業高質量發展的其中一個重要方面，就是加強體育場館及設施的建設。在內地提
倡全民健身下，居民對合適場地或場館需求不斷增加，但現時內地的體育配套設施仍嚴重短缺。
有數據顯示，２０２０年內地參與體育鍛鍊的總人數將達到４﹒３５億，但人均體育場地面積卻
只有１﹒８平方米，遠落後於其他國家的水平。要實現由中國國務院在２０１９年發布的《健康
中國行動（２０１９－２０３０年）》中就「全民健身行動要求」提出，預計到２０２２年和
２０３０年，學校體育場地設施開放率分別超過７０％和９０％，人均體育場地面積分別達到
１﹒９平方米及以上和２﹒３平方米及以上，城市慢跑步行道綠道的人均長度持續提升，以及農
村行政村體育設施覆蓋率基本實現全覆蓋等目標，亦有一段距離。
　
　　而在興建更多體育場館及設施的同時，更要將智慧化運用到場館管理當中，以提升場館的利
用效果及效率，並增加場館訂購，用於舉辦不同體育活動及比賽。
　
　　在９月２３日召開的中國國務院常務會議中，總理李克強提出，加強全民健身場地設施建設
，既能增強人民體質，也有利於推動健康產業發展和擴大消費。會議確定通過三個層面來加快推
動體育健身產業的發展，一是重點建設群眾身邊的健身設施，各地要制定公布可用於建設健身設
施的用地、建築目錄，充分利用空閒地、邊沿場地等資源，規劃建設貼近社區、方便可達、面向
公眾開放的多功能運動場、體育公園、健身步道、球場等；二是簡化健身設施建設審批流程，且
新建居住社區要按規定配建健身設施；三是加強政策協同，支持社會力量參與。
　
　　中國國務院在２０１４年印發的《關於加快發展體育產業促進體育消費的若干意見》中首次
將全民健身提升為國家戰略。其後，健康中國行動推進委員會於２０１９年７月１５日印發的
《健康中國行動（２０１９－２０３０年）》中提出，「實施全民健身行動」為其中一個主要任
務，鼓勵居民經常參加體育鍛鍊，並提倡家庭配備適合家庭成員使用、小型、便攜、易操作的健
身器材。由此可見，在不斷滿足體育消費需求方面，體育用品行業在整個體育消費產業鏈中亦佔
據重要地位。

　　在推動全民健身的號召下，現時內地健身產業正在成為體育消費規模擴大、深度拓展、增速
提升的核心引擎。特別是在新冠肺炎疫情初爆發時，健身場地需關閉防疫，內地居民轉為在家健
身，期間健身器材銷量出現強勁增長。根據中國體育用品業聯合會的調查顯示，２０２０年上半
年內地跑步機、划船器、瑜伽墊、彈力繩、啞鈴等家用健身器材的銷量均出現爆發式增長。
　
　　有見及此，於９月２３日召開的國務院會議亦提倡推進「互聯網＋健身」模式，豐富線上線
下結合的全民體育活動，支持線上運動平台發展，帶動疫情防控常態化下的居家健身和網絡賽事
活動，刺激相關消費，而健身運動需求增加亦有望帶動運動服飾消費。
　
　　中國國家體育總局、中國國家發展改革委於２０１９年１月印發的《進一步促進體育消費的
行動計劃（２０１９－２０２０年）》中提出，到２０２０年底，全國體育消費規模將達１﹒５
萬億元（人民幣．下同），而主要驅動因素在於人均體育消費支出的快速增長。雖然「十四五」
規劃仍在構思設計當中，但早在２０１４年由中國國務院印發的《關於加快發展體育產業促進體
育消費的若干意見》中，已提出到２０２５年，內地體育產業總規模超過５萬億元的目標，由此
可推斷，「十四五」規劃中體育產業的規模最少達到５萬億元，即是較「十三五」規劃的３萬億
元增長６６％。

　　在港上市與體育產業相關的多為體育服飾及鞋類企業，該板塊在疫下復工復市、推動消費及
「內循環」經濟發展等利好因素推動下，其升幅在４月時已跑贏恆生指數，再加上國家主席習近
平在近日提出「推動體育產業高質量發展，不斷滿足體育消費需求」後，其升幅更為明顯。現時
內地的體育產業在人均消費及場地利用上仍較其他國家落後，相信全民健身的熱潮在國家大力扶
持運動行業下興起，加上居民收入水平提升，健康意識增強，體育運動的地位有增無減。隨著體
育產業成為國民經濟支柱性產業戰略目標的落實，加上經濟「內循環」概念推動，建議投資者可
多加留意一些生產及銷售內地體育品牌的體育用品股。
《工銀亞洲證券業務部分析員　黃惠嫺》
　
＊筆者為證監會持牌人士，並無持有體育用品股板塊相關的股份股份
　
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