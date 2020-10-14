【新冠肺炎】本港無新增確診，港樂樂師初步確診衞生署促觀眾檢測

《經濟通通訊社１４日專訊》衞生防護中心公布，今日沒有新增確診，但有初步確診個案，

涉及香港管弦樂團一名管樂樂師。病人曾於１０月９日及１０日晚上在香港文化中心音樂廳參與

樂團演出，為審慎起見，中心呼籲於該兩日出席該樂團音樂會的觀眾進行病毒檢測。

該宗初步確診個案涉及一名３５歲男病人，為香港管弦樂團的管樂樂師。他於１０月１１日

開始發燒，１０月１２日分別到北大嶼山醫院及仁安醫院求診，其呼吸道樣本初步對嚴重急性呼

吸系統綜合症冠狀病毒２呈陽性反應。病人居於東涌藍天海岸１期２座，其同住家人暫時未有出

現病徵，已被送往檢疫中心。衞生防護中心會在病人住所派發樣本瓶。



＊同台演出約９０多位樂師須進行檢疫＊



由於病人在表演期間不能佩戴口罩，其同台演出的約９０多位樂師被界定為密切接觸者，正

被安排進行檢疫。初步調查顯示，曾參與兩場演出的約５０多名後台工作人員期間與病人沒有接

觸，並有戴上口罩，衞生防護中心會為他們安排病毒檢測。

根據衞生防護中心的評估，由於香港文化中心已實施社交距離措施，所有觀眾須戴上口罩，

曾出席該兩場演出的觀眾不屬於密切接觸者，但中建議曾出席該兩場表演的觀眾留意自己身體狀

況，如有不適應盡快求醫。即使沒有出現病徵，亦應盡量利用現有免費病毒檢測服務，包括到政

府設於灣仔、葵青、九龍城和油尖旺的四間臨時檢測中心進行檢測，或到醫院管理局普通科門診

診所領取深喉唾液樣本收集包。



＊文化中心音樂廳暫停開放１４日＊



衞生防護中心已建議康文署安排全面清潔及消毒場地，並暫停開放香港文化中心音樂廳１４

日。中心會向香港文化中心的職員及香港管弦樂團的其他職員派發樣本瓶。

由於昨日（１３日）八號熱帶氣旋警告信號懸掛至晚上七時後，衞生防護中心轄下公共衞生

化驗服務處的樣本收發服務須暫停，而公共衞生化驗服務處亦只能提供有限度服務，以致中心昨

日處理的樣本中未有錄得新增的２０１９冠狀病毒病確診個案。截至１０月１４日零時零分，至

今本港個案維持累計５２０２宗（包括５２０１宗確診個案和一宗疑似個案）。（ｃｌ）

