《日入而息》習近平深圳發表講話，林鄭新冠肺炎檢測結果呈陰性

《今天重點》﹡習近平稱中國處轉變發展方式、轉換增長動力攻關期；深圳改革開放、創新

發展積累十條寶貴經驗；深圳是大灣區重要引擎，加強與港澳協同配合；經

濟特區不僅要辦下去，而且要辦得水平更高；賦予深圳更多自主權，建更高

水平開放型經濟

﹡陳德霖公布成立圓幣錢包公司，並出任董事會主席；眾安國際冀透過與圓幣

錢包合作解決貿易企業痛點

﹡特首辦：林鄭月娥新冠肺炎檢測結果呈陰性

﹡本港無新增確診，港樂樂師初步確診衞生署促觀眾檢測



《即日市況》﹡港股全日好淡爭持，收市僅升１７點，報２４６６７點



《深滬股市》﹡外資流出滬指收跌０﹒６％，國策利好消化深圳股回吐



《美元匯價》﹡觀望英歐談判，鎊匯將較波動；歐元最新報１﹒１７４１╱４５，日圓最新

報１０５﹒３３╱３６



《公司資訊》﹡太古地產（０１９７２）分階段拆售太古城第６期全部車位

﹡中國能源建設（０３９９６）停牌，涉發行股份及葛洲壩資產重組

﹡天寶集團（０１９７９）執董洪瑞德辭世

﹡阿里雲創新中心落戶山西晉源，進一步推動山西產業升級和數字化

﹡恆指公司優化開市前時段指數彙編和發布

﹡天星銀行委任姚文松為新任行政總裁

﹡華領醫藥（０２５５２）治療糖尿病新藥獲《藥品生產許可證》

﹡綠色動力（０１３３０）獲中證監批准發行最多約２﹒３２億股新Ａ股

﹡遠中集團跑馬地新盤首推５０伙，折實價８４４萬起

﹡中廣核新能源（０１８１１）９月發電量按年增２２﹒９％

﹡中糧肉食（０１６１０）第三季生鮮豬肉銷量按年跌２６％

﹡招商局置地（００９７８）第三季合同銷售總額按年升約２９％至１３３億

元人民幣

﹡華潤電力（００８３６）９月份附屬電廠售電量按年增加１﹒９％

﹡億達中國（０３６３９）９月合約銷售金額按年跌３５％至２﹒８３億人幣

﹡太平洋航運（０２３４３）第三季超靈便型乾散貨船日均租金較上半年升

１２％

﹡永嘉集團（０３３２２）第三季同店銷售跌２３％，港澳地區挫５６％

﹡皇冠環球集團（００７２７）冠紅亞太與兩名獨立第三方簽訂合作意向書



《國企紅籌》﹡重慶鋼鐵（０１０５３）終止出資參與設立收購重鋼集團專項基金

﹡中興（００７６３）副總裁王全稱「５Ｇ消息」已進入商用關鍵窗口期



《神州民企》﹡恆大（０３３３３）配股引入Ｖａｎｇｕａｒｄ等國際頂級投資者；恆大地

產深圳連發兩筆共６１億人幣債，利率低位定價

﹡網龍（００７７７）子公司夥索尼國際教育推「教育雲平台」，進軍日本市

場

﹡合景泰富（０１８１３）９月預售額增１１﹒７％



《中國要聞》﹡深圳特區周年大會召開，習近平、韓正、港澳特首列席

﹡習近平稱中國處轉變發展方式、轉換增長動力攻關期；深圳改革開放、創新

發展積累十條寶貴經驗；深圳是大灣區重要引擎，加強與港澳協同配合；經

濟特區不僅要辦下去，而且要辦得水平更高；賦予深圳更多自主權，建更高

水平開放型經濟

﹡研祥智能主席陳志列周年大會發言：受益特區改革開放

﹡東風集團深圳創業板ＩＰＯ申請獲受理，募資２１０億

﹡首三季全國百城居住用地價格漲７％，料四季漲勢趨緩

﹡印度紡織訂單急飛至中國，商務部表示正常市場行為

﹡國家網信辦開展網課平台整治，斗魚新浪百度等在列

﹡澳洲西太平洋銀行將退出中國和亞洲其他市場業務運作

﹡中鋼協表示１０月上旬重點鋼企日產粗鋼環比跌０﹒８％

﹡親大陸學者被控間諜罪，台反駁學術交流非間諜行為

﹡內媒表示監管層鼓勵證券業打造航母券商，併購潮已提速

﹡彭博表示中資銀行首三季發債萬億人幣，近去年發債規模

﹡機構料９月ＣＰＩ漲１﹒８％年半低，ＰＰＩ跌幅續縮

﹡內媒表示螞蟻集團上市遇阻未必和支付寶賣基金有關；螞蟻與杭州政府戰略

合作，支持杭州成科技應用先行區

﹡工信部表示未來三年是５Ｇ導入期，堅持適度超前建設

﹡上清所調整現金抵押品基準匯率和折扣率

﹡仲量聯行表示租賃需求復甦，三季度滬商場淨吸納量回升；仲量聯行預計上

海一手房價格將在四季度繼續小幅上漲

﹡發改委產業司赴上海開展推動製造服務業發展專題調研

﹡貿發局表示今年香港企業參與進博會數量及展覽面積均升

﹡人行逆回購四連停淨回籠５００億，收水８天達萬億元；逆回購暫停釋流動

性充裕信號，本月或超額續作ＭＬＦ；９月末社融規模存量增１３﹒５％至

２８０萬億；９月社會融資規模增量３﹒４８萬億，高於預期；９月Ｍ２同

比漲幅擴至１０﹒９％，高於預期；人行官員表示應當允許宏觀槓桿率階段

性上升

﹡中國多家社交網絡平台再度取消直播蘋果發布會

﹡菲律賓武裝部隊總司令：中國電信的間諜風險非常低

﹡鹽田港９月吞吐量再刷新全球單一碼頭單月紀錄

﹡中印再就一線部隊脫離接觸進行「積極、建設性」討論

﹡京東數科等企業退出神圖科技，螞蟻金服入主全資持有

﹡內媒表示ＴＣＬ洽購榮耀手機業務屬不實傳聞

﹡市傳華為洽售部分榮耀手機業務，涉資達２５０億元人民幣

﹡華為Ｍａｔｅ３０ ＰｒｏＥ或於下周四亮相

﹡中國商務部對原產美國的聚氯乙烯進行反補貼立案調查

﹡首三季２１家房企銷售額超１０００億元人民幣，碧桂園奪頭籌

﹡內地９月新增人民幣貸款１﹒９萬億元，多於預期

﹡稱遭三環集團唆使竊取技術，日企積水化學員工被送檢

﹡第三屆全球ＩＣ企業家大會暨半導體博覽會在上海開幕



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒２％，報１２９１９﹒３１點



《其他消息》﹡八旬翁中聯辦外刺傷梁國雄，判囚３個月６日

﹡內地港人境外投票，傳政府最快下月提修例明年實行

﹡立法會今早復會，梁君彥批評民主派阻礙會議進程

﹡周浩鼎稱初選必須規管，尹兆堅稱不應妖魔化初選；周浩鼎指應准選民內地

投票，尹兆堅質疑違規如何執法

﹡梁振英貼１８被控教師資料，許智？擬向私隱署投訴

﹡康文署向取消活動而受影響的工作人員提供特惠金

﹡天文台承認預測有誤，料下月仍有颱風襲港

﹡灣仔郵局及住宅接獲近百封粉末信

﹡公共圖書館下周一起恢復計算逾期歸還罰款

﹡鄧炳強稱１２港人案本港警方並無參與

﹡房委會寬減非住宅樓宇租戶第三和第四季度差餉

﹡立法會復會討論四法案，建制冀明年初完成境外投票

﹡金管局表示９月外匯基金境外資產增加２５１億元

﹡再多４名公立醫院非本地培訓醫生有限度註冊獲批

﹡深股通額度全日流走４﹒９億元；滬股通額度全日用１２﹒３億元，陸股通

淨流出近１６億

﹡民主派議員要求撤回公務員宣誓聲明

﹡澳門政府延長澳門航空專營合約３年

﹡陳德霖公布成立圓幣錢包公司，並出任董事會主席

﹡期交所獲美國當局批准３隻非美元ＭＳＣＩ指數期貨的安排

﹡管浩鳴現身台灣駐港辦事處，料助陳同佳申請赴台簽證

﹡九龍城獅子石道全幢物業將於下月強拍，底價逾２億

﹡銀聯與七大銀行延長豁免長者內地提款手續費至年底



《新冠肺炎》﹡本港無新增確診，港樂樂師初步確診衞生署促觀眾檢測

﹡上海對青島等中風險地區回滬人員展開全面排查

﹡美國藥廠禮來停止新冠肺炎病毒抗體療法臨床測試

﹡徐英偉曾出席確診樂手音樂會，無緊密接觸已做檢測

﹡紐約梅隆投管表示疫情減退機率有四成，惡化機率有三成

﹡梁子超稱管弦樂團傳播風險不容忽視，應暫停管樂表演

﹡許樹昌建議限酒店房間聚集人數，樂手表演前接受檢測

﹡傳二十國集團同意延長暫停償債倡議，籲中國積極參與

﹡傳禮來在品質監控上出現問題，違規刪除藥物生產數據

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