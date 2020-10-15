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即市新聞

15/10/2020 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》摸著石頭過河

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，
局勢則分別屬於顯著向淡和偏淡。昨天（１４日）港股大市明顯受壓，周線圖剛轉好的勢頭亦見
略被破壞，好友應開始加緊留意。直至目前，筆者「港股於本月１６日前整體大市向好」的預測
依然正確，且看這個勢頭能否維持到尾。下半個月港股的走勢並不明朗，筆者會摸著石頭過河，
於每個交易日收市後認真檢討，若有需要，會立即檢討自己對後市的看法。
　　投資者於現階段切忌主觀看後市，因市場內依然充斥著不少不明朗因素。此外，昨天國家主
席習近平於深圳的講話，亦會於本周末前在市場內繼續被消化。下月３日美國總統選舉前的形勢
變化亦屬難料，隨時會出現一些可以左右大市表現的市場消息。因此，投資者應保持審慎的應市
態度，若得不到ＷＢＩ訊號的指示，不應急於中長線入市進一步增持現貨。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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