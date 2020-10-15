《國金與投資－曾廣標》香港等運到？

《國金與投資》深圳經濟特區建立４０周年舉行慶祝大會，最高領導人習近平親自出席及發

表講話，強調深圳要加強作為改革開放和科技創新的示範區，也提到深圳是粵港澳大灣區的引擎

，凸顯了深圳在區內的地位。而香港主要應是融入區內的發展，使新一代對內地發展能有更實質

的了解。有認為，中央準備把深圳建設為新的對外窗口，而香港將逐漸變成備胎。那麼，香港的

運氣是否已告終呢？



＊內鬥若不止 只會爛下去＊



近幾年香港陷於內鬥，政府對解決深層次問題亦講多過做，中央決定為香港立國安法，表明

決心不讓外國勢力進一步在香港煽動分離主義，對親港獨勢力加強打擊，而美國也借機打壓香港

，包括取消香港作為經濟實體的特殊地位，以及對某些中港官員實施制裁，其他西方國家也指香

港的高度自治嚴重倒退，部分鼓勵港人移居或必要時被收容為難民。看來，無論美國大選的結果

如何，西方會繼續支持香港的分離分子，誘使港人繼續反中央及與香港特區政府對抗。在這種形

勢下，香港要扮演中外橋樑的角色變得更加困難。若內亂不止，今後會進一步爛下去。



＊不齊心抗疫 隱性病毒難除＊



世紀疫症爆發後，香港正式進入衰退期，本地各行各業大多很難做生意，而在抗疫的過程中

，港人並不齊心，由內地支援的全民檢測只有１００多萬人參加，因而繼續有隱性病毒在坊間作

惡。在這種情況下，香港既要嚴守關口阻止外來輸入，境外對港人可能傳播病毒亦保持高度警覺

，使到香港無法和外國以至大中華區恢復交往。



內地台灣澳門各自有方法控制疫症，但香港的疫情始終仍沒完沒了。西方說香港人的自由被

奪去了，但事實上，港府就連高風險群體的強制性檢疫也做不到，於是，廣東和澳門亦不願意在

這種情況下與香港互換健康碼，更惶論與其他國家及地區開放商旅了。旅遊相關行業基本上處於

癱瘓，而政府也不想不斷派錢使儲備變得越來越少，香港的前景仍頗為暗淡。



＊趁疫情「休戰」 請多做實事＊



不過，疫症也換來了基本上與反對派「休戰」，同時延遲一年進行立法會選舉，使政府有機

會多做實事爭取民心，這一年真的要懂得執生啊！林鄭對深圳ＧＤＰ超過香港不放在心上，因為

香港的人均ＧＤＰ仍領先，她羡慕深圳政府的威權，指推行政策很容易。看來，她對內地的體制

了解有限。香港是自由港，在經濟政策上高度自治，加上是行政主導，特首和政府可以放手做很

多事情，擁有頗大權力，可以錯完再錯。反之，作為經濟特區，深圳政府最新才得到中央進一步

放權，及鼓勵官員們勿怕試錯（ＴＲＩＡＬ ＡＮＤ ＥＲＲＯＲ）。



林鄭月底將到北京與各部委相討內地如何協助香港，以便完善她的施政報告，這是好機會呢

。過去，中央給了自由行、ＣＥＰＡ、人民幣離岸中心等，是否用得好是另一回事，但算是挺住

香港經濟，使能養活７００萬人。如今，中港兩地「分離」，但作為金融中心，香港還有其特定

優勢，可吸納更多內地的公司來港上市融資賺外匯，但香港也要善於揀選，不能讓在內地不合上

市條件的公司走小路來港。



＊助擴建公屋 讓港網商進內地＊



大嶼山的填海計劃要等好多年，遠水救不了近火，爭取中央租借邊境閒置土地或小島給香港

用來興建大量公營房屋，是較可行之法，甚至可以為香港返內地養老人士以較低的租金提供安居

之所，香港的醫院在內地多開分店，造福移居了的港人以至內地民眾。



美國雖然想打殘香港品牌，但在內地，無論是醫療設備以至食品安全等等，香港仍很有口碑

，在恢復通關之前，宜為本港有高質認證的網店爭取更方便的渠道進入內地市場，使更多港人有

網上創業的商機。



＊爭取互認健康碼 恢復通關＊



至緊要的，當然是說服內地盡快同意互認健康碼，逐步恢復兩地商旅和民眾往來，若內地客

來港是安全的，則疫情基本受控的外國也會願意與香港有條件的互相開放，互惠互利。



當然，若香港如青島般五日內完成全市近千萬人檢疫，則香港的疫情也可望盡快受控，但這

卻是知易行難的，港府可以有這種權力，但卻沒有威信完成這樣的工作。又或者，最後的打算是

等待全球都可接種疫苗，港府不是只懂得等運到吧？《資深評論員 曾廣標》



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