《行內行外－梁崇讓》貿易戰、科技戰、金融戰，誰決勝千里？

《行內行外》記得筆者於２０１８年８月１日在報刊上發表了一篇「港成中美磨心，經濟備

受考驗」的文章，內容述及貿易戰背後其實是世界霸權之爭，人民幣走向國際化將挑戰美元霸主

的地位，而「一帶一路」宏觀遠大的國策，正威脅著美國全球政治和經濟的主導地位，美國為了

保護本國既得利益，必然發起全面的反擊反制，這霸主的爭奪戰，在人類歷史上一再度重演，因

此現任美國總統特朗普，在上任後即推行美國優先政策，從而向中國進行全面性的貿易戰爭。美

國政府還利用進出口關稅，打擊全球整體自由貿易，為本土謀取最大利益，更以國防安全作藉口

，對中資背景的科技企業百般阻撓，千方百計去打壓。



＊百般阻撓科企＊



繼從打壓中興（００７６３）、華為、中芯（００９８１）、字節跳動（抖音）等中資企業

後，近日傳出擬封殺阿里巴巴（０９９８８）和騰訊（００７００）旗下的兩大電子支付平台。

阿里和騰訊是中國最大的兩大科網企業，兩者幾乎壟斷了內地互聯網通訊、電子商貿及電子支付

行業。阿里旗下的螞蟻金服集團正積極計劃在中港兩地同時上市，估計可打破集資紀錄，籌集共

逾兩千億元。



近期港元匯價堅挺，已證明吸引了各地資金流入香港作部署，現突傳來美國有意封殺兩大內

地科企的電子支付平台，有專家分析美國此舉並不能阻止螞蟻上市，但有可能延遲其上市的時間

表和集資額，最終目的可能是為國際投資機構壓低上市訂價，從而低價認購，這說法也有一定道

理。另一說法則表示如今各國正積極發展數碼貨幣和電子支付，而中國在這方面具領先地位，雖

然現時中國電子支付系統在美國所佔的份額很少，但如不及早堵截，只怕日後愈來愈多人應用中

國式的手機支付系統，將來成為全球通行，甚至取代信用卡這一在全球民眾慣用多年的支付方法

。信用卡一直是外資控制的支付方式，如被中國手機支付方式取代，美國政府當然會覺得後果不

堪設想，所以不得不及早打壓。



＊打壓中國崛起＊



美國這次率先行動，目的除了是希望歐洲和其他國家會為自身利益，而跟隨美國一起圍堵中

國，也可能是針對中港金融機構制裁名單的序幕戰。其實中美霸權之爭，初期的貿易戰主要是打

擊中國傳統產業和減低在國際上的影響力，而科技戰是針對中國的新經濟產業，拖慢其經濟增長

動力和互聯網科技的發展，從而減低全世界對中國的依賴，而美國政府最終的目的是要消除人民

幣對美元霸權地位的威脅。因這關乎兩國的貨幣及金融服務領域的前景和命運，也是兩國綜合實

力能否維持的關鍵，因此美國必須打壓中國金融科技產業的發展，並利用金融戰來打擊中國的資

本市場，意圖打壓中國的崛起和發展。



雖然中國會不斷受到歐美勢力的打壓，但北京大學新結構經濟學研究院院長兼世界銀行前副

行長林毅夫則揚言：未來十年內地經濟規模將超越美國，未來二十年更是美國的兩倍，屆時美國

在全球的霸權地位可能就此消失，到時要制衡中國更不容易了。林毅夫的言論相信不是無的放矢

，近日歐洲新冠肺炎疫情出現反彈，美國仍無法控制疫情，印度和巴西疫情蔓延速度加快，全球

單日確診數字創新高，目前全球已超過有３８００萬人確診，超過１００萬人死亡。



今年７月，美國商務部發布美國第二季度ＧＤＰ下降３２﹒９％，創上世紀４０年代以來最

大降幅，目前已過第三季，美國的ＧＤＰ會反彈嗎？相信並不容易。反觀中國，疫情早受控制，

現更宣傳利用內循環消費刺激國內經濟，國家統計局７月數據顯示中國上半年ＧＤＰ按年下降１

﹒６％，第二季度ＧＤＰ按年增長３﹒２％，扭轉首季收縮６﹒８％的形勢。１０月１日至８日

國慶中秋假期，日均銷售額較去年十、一假期增４﹒９％，如向好勢頭持續，今年全年ＧＤＰ有

望繼續是正增長，並沒有因中美關係緊張和疫情爆發而出現急速倒退，在此消彼長下，如中美雙

方將會一進一退，林毅夫的言論便有其道理了，他是否言中？拭目以待！



＊外資看好內地＊



後記：市場走勢總是有人看好有人看淡這才正常，金融市場永遠也是有人辭官歸故里，有人

漏夜趕科場，中美關係緊張令全球局勢加劇變動，打亂了部分外資企業在內地金融市場的部署，

早前筆者已提及全球第二大基金公司領航（Ｖａｎｇｕａｒｄ）宣布撤出香港零售業務，並將亞

洲總部遷往上海，現又有消息指領航基金將把部分中國國家外匯管理局、中投公司等所管理的的

資金，退回原有單位或機構，不再管理，所涉及資金總額約２１０億美元（約１６３８億港元）

。有業內人士料管理權將轉至其他公司，傳出外匯局或將把退回資產的管理權轉移至貝萊德等其

他資產管理公司，而社保基金或將選擇東方匯理資產管理（Ａｍｕｎｄｉ）來管理部分帳戶，中

投公司或把這筆資產納入自身股票指數投資平台，其實近年中國金融市場的開放步伐加速，因此

財富管理行業吸引了不少外資進入，包括貝萊德、大摩等公司，相信領航基金的退出只是個別例

子，貝萊德行政總裁芬克（Ｌａｒｒｙ Ｆｉｎｋ）早前更表示，儘管中美貿易戰及疫情帶來不

確定性，但內地市場仍是該公司最大增長機會之一，匯控（００００５）更為了擴展內地市場而

支持港區國安法得罪了美國政府，可見大部分外資企業還是看好中國內地資本市場，大家都雄心

勃勃，信心十足。



香港是中國不可分割的一部分，本身又具備資本主義制度，從任何角度，持９號資產管理牌

照的本土公司要到國內發展資產管理業務或運用基金進行投資，理應有絕對優勢，可惜事與願違

，至今兩地仍沒有實質具體政策扶持本土持牌中小型公司和從業員進入內地推展投資工作，反之

，內地企業和員工卻不斷申請牌照進駐香港，這明顯是單向的進入香港，並不是真正的互聯互通

，這般繼續下去，料這不利大灣區的長遠發展，也不是真正兩地的互聯互通啊！

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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