《缸邊隨筆－石鏡泉》華爾街人看後市

《缸邊隨筆》美國銀行每月都對華爾街人，作個怎看後市的調查，１０月的調查出來了。這

個調查涉２２４位投資決策者，所管資產共６２４０億美元，夠代表性的。



經濟復甦無Ｖ形反彈。



９月的調查，有較多人看美經濟是Ｕ形反彈，但到１０月，看是Ｗ形反彈的，就多了１個百

分點。對比今年５月，華爾街人都看美聯儲局會出手救市，美經濟會有個Ｖ形反彈。



華爾街人都是見股升開眼的，他們對經濟後向的看法，受股市升跌影響很大。５月因股市自

３月回升，就看經濟向好；到８月股市一回，就看９月、１０月經濟差；如果１０月有財政刺激

下來，股市又升的話，華爾街人又會看美經濟Ｖ形彈了。所以，這些調查是不可盡信，因為他們

受眼前股市變化影響較多。



以今年５、６月時的調查結果，可與９、１０月時作個對比。



雖然調查對經濟後向還是淡，但投資上就一點不淡，而且頗心紅，基金和對沖基金都基本上

持了較多的股票。



１０月，他們所持的股票類，之前重倉科技股和能源股的也一改了重倉醫護和民生股。

。



今時華爾街最擔心的不是總統選情，而是疫情，而他們大都估疫苗要在２０２１年首季才可

出來。



華爾街人每個月以股市為風標，可以使投資市場上的風格轉變快。一如筆者以前所言，市場

今時是看兩面，一個佛面、一個僧面。



（１）僧面是疫情發展



今時世衛發了個報告，謂：不可以拿封城來作應付新冠疫的終極手段。封城只是買時間來讓

政府在醫疫、防疫方面買時間。



但一些一向反對封城的人，如特朗普，就沾沾自喜地斷章取義謂自己有先見之明，看來這次

特朗普再不會批評世衛了。



但也就是這個沾沾自喜，更確定不會再封城。但又沒有有效的醫疫、防疫手段，疫苗又未及

時面世時，可以預期這些沾沾自喜的為政者，將會帶來更多的確診者。若是，今年初的《地母經

》謂「三冬山前坟頭多」就真是準到離奇。



＊美股大選後要升 總統兩院同一黨＊



（２）佛面是執政要同黨



美共和、民主兩黨在總統選舉前已拿有關人民福祉的刺激方案來說事，大家都相互指摘對方

不理民生，但大家都不通過刺激方案。對今時龐大的美國失業大軍而言，不要講牛肉粥好些還是

及第粥好些，有個白粥就好了，沒有，就會餓死；死了，拿牛排來做祭品？



如果這些經濟刺激方案在美總統競選，即１１月３日前，未能拍板出台，大家估在選出總統

後，這些刺激方案會有機會出台嗎？怕沒有，因為今時美國兩黨已將政治凌駕於國民福利之上，

到選舉後，除非是一黨能做上總統，控制了參眾兩院的席數，才可一條龍地過三關（即參眾兩院

通過刺激方案，由總統簽行）。不然就會如今時一樣，沒有任何一黨會為另黨作嫁衣裳。結果？

無水，便經濟縮水，股市散水，故投資者不要在１１月３日，只看是誰做總統，還要看國會兩院

是否會由兩黨分治，而是一黨同治。只要Ｋ、Ｑ、Ｊ（總統、參議院、眾議院）都是同一色（藍

是共和黨，紅是民主黨），美股就可升了，但如果是混色，怕美股屆時要來個調整了。

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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