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15/10/2020 10:02

《凱文隨筆－凱文》給新人一個演出的機會吧

　　《凱文隨筆－凱文》科特迪瓦、加蓬、馬拉維、塞內加爾、中國、尼泊爾、巴基斯坦、烏茲
別克斯坦、俄羅斯、烏克蘭、玻利維亞、古巴、墨西哥、法國和英國昨日（１４日）當選為「聯
合國人權理事會」成員，任期三年，從明年１月開始。

　　上述有幾個國家沒跟西方霸權主流走，故被篩選出來猛烈抨擊。西方主流媒體，以至身世是
迷但內容做到一應俱全的新聞網站，夾帶人權組織、大學教授、環球政要（包括美國國務卿蓬佩
奧）展開鋪天蓋地的批判，計有「縱火者加了消防隊伍」、「暴君的勝利」、「黑箱作業」等等

　
　　其實，這張名單是以西方民主方式選舉出來的結果，只是有些角色不合某些人的眼緣，就要
抨擊，那無疑是對他們引以為傲的民主的侮辱，也是雙重標準。西方主流媒體幹慣了這種勾當，
也沒有甚麼羞恥可言了。美國在２０１８年退出了這個理事會，因為當時已察覺自己無法主導這
個會；也許美國會慢慢發覺自己也開始無法主導這個世界，屆時不知要退去哪裏了。
　
　　批評別國違反人權容易，但自己能否做到維護人權？維基解密在２０１１年曾公開了數以千
計的檔案，披露美國在古巴（跑去老遠的古巴就不受美國法律的約束）東南端的關塔那摩灣（簡
稱ＧＩＴＭＯ）設置的拘留營內虐待囚犯的紀錄，細節令人震驚多了（媲美日本侵華戰爭時期的
７３１部隊的所作所為）；當時的時任總統奧巴馬（注意：他是諾貝爾和平獎得主）曾承諾要關
掉，礙於國會的阻力（請注意，這都是人民選出來的人），最終關不掉；特朗普在２０１８年（
剛巧是美國退出人權理事會的那一年）１月簽署了行政命令，宣布這個拘留營「將永遠營運下去
」，也不去說美國這幾十年來種種的侵略別國行為了。好吧！遠的不講，就談眼前，美國罹患新
冠病毒的死亡人數超過了２１萬６千人，這些死者的人權在哪？主流媒體沒出來維護。美國所有
的盟友，沒有一個國家的死亡人數超過５萬，唯獨印度，但印度的醫療及經濟條件怎可跟美國相
提並論。
　
　　特朗普雖然也是個厚顏的小人，但說話偶而卻很誠實兼逗人喜愛，絕不像蓬佩奧般當全世界
都是白痴，記得他在２０１７年接受當時雖然長年累月性騷擾女同事但仍未丟職的霍氏新聞頻道
重要（他一個人的節目為該頻道帶來的廣告收益份額是１７％）主播奧拉利的訪問時，老先生說
他尊重俄羅斯的普京，「色途老馬」睜大眼說：「普京是個殺人犯！」，老先生不花半秒時間馬
上回應：「世上很多殺人犯，咱們國家也不少，你以為咱們很清白嗎？」幾十年豐富訪談經驗的
老馬也得語頓。
　
　　假設問特朗普對俄羅斯當選「聯合國人權理事會」成員的看法，他可能要說：「很好，法治
才是正道，鬼扯甚麼人權，現在民主黨管理的州分都沒法治可言」，他可能還要加一句「普京是
我的偶像」。
　
　　世上哪個國家沒有黑暗面？人類歷史進程就是不斷邁進、不斷改善；中國這個擁有五千多年
歷史的文明古國，首次踏上了世界舞台，大家不能夠寬容一點嗎？她演出有瑕疵，也請多一點包
容好了。為何就不給她一個機會當「正印花旦」？要她一輩子當「梅香」？你們就是在剝奪這些
國家的人權！
　
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