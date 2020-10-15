《凱文隨筆－凱文》給新人一個演出的機會吧

《凱文隨筆－凱文》科特迪瓦、加蓬、馬拉維、塞內加爾、中國、尼泊爾、巴基斯坦、烏茲

別克斯坦、俄羅斯、烏克蘭、玻利維亞、古巴、墨西哥、法國和英國昨日（１４日）當選為「聯

合國人權理事會」成員，任期三年，從明年１月開始。



上述有幾個國家沒跟西方霸權主流走，故被篩選出來猛烈抨擊。西方主流媒體，以至身世是

迷但內容做到一應俱全的新聞網站，夾帶人權組織、大學教授、環球政要（包括美國國務卿蓬佩

奧）展開鋪天蓋地的批判，計有「縱火者加了消防隊伍」、「暴君的勝利」、「黑箱作業」等等

。



其實，這張名單是以西方民主方式選舉出來的結果，只是有些角色不合某些人的眼緣，就要

抨擊，那無疑是對他們引以為傲的民主的侮辱，也是雙重標準。西方主流媒體幹慣了這種勾當，

也沒有甚麼羞恥可言了。美國在２０１８年退出了這個理事會，因為當時已察覺自己無法主導這

個會；也許美國會慢慢發覺自己也開始無法主導這個世界，屆時不知要退去哪裏了。



批評別國違反人權容易，但自己能否做到維護人權？維基解密在２０１１年曾公開了數以千

計的檔案，披露美國在古巴（跑去老遠的古巴就不受美國法律的約束）東南端的關塔那摩灣（簡

稱ＧＩＴＭＯ）設置的拘留營內虐待囚犯的紀錄，細節令人震驚多了（媲美日本侵華戰爭時期的

７３１部隊的所作所為）；當時的時任總統奧巴馬（注意：他是諾貝爾和平獎得主）曾承諾要關

掉，礙於國會的阻力（請注意，這都是人民選出來的人），最終關不掉；特朗普在２０１８年（

剛巧是美國退出人權理事會的那一年）１月簽署了行政命令，宣布這個拘留營「將永遠營運下去

」，也不去說美國這幾十年來種種的侵略別國行為了。好吧！遠的不講，就談眼前，美國罹患新

冠病毒的死亡人數超過了２１萬６千人，這些死者的人權在哪？主流媒體沒出來維護。美國所有

的盟友，沒有一個國家的死亡人數超過５萬，唯獨印度，但印度的醫療及經濟條件怎可跟美國相

提並論。



特朗普雖然也是個厚顏的小人，但說話偶而卻很誠實兼逗人喜愛，絕不像蓬佩奧般當全世界

都是白痴，記得他在２０１７年接受當時雖然長年累月性騷擾女同事但仍未丟職的霍氏新聞頻道

重要（他一個人的節目為該頻道帶來的廣告收益份額是１７％）主播奧拉利的訪問時，老先生說

他尊重俄羅斯的普京，「色途老馬」睜大眼說：「普京是個殺人犯！」，老先生不花半秒時間馬

上回應：「世上很多殺人犯，咱們國家也不少，你以為咱們很清白嗎？」幾十年豐富訪談經驗的

老馬也得語頓。



假設問特朗普對俄羅斯當選「聯合國人權理事會」成員的看法，他可能要說：「很好，法治

才是正道，鬼扯甚麼人權，現在民主黨管理的州分都沒法治可言」，他可能還要加一句「普京是

我的偶像」。



世上哪個國家沒有黑暗面？人類歷史進程就是不斷邁進、不斷改善；中國這個擁有五千多年

歷史的文明古國，首次踏上了世界舞台，大家不能夠寬容一點嗎？她演出有瑕疵，也請多一點包

容好了。為何就不給她一個機會當「正印花旦」？要她一輩子當「梅香」？你們就是在剝奪這些

國家的人權！



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