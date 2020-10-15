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15/10/2020 07:58

《港元匯率》金管局注資逾５５億港元，結餘突破三千一百億

　　《經濟通通訊社１５日專訊》港元匯價持續強勢，並再觸及７﹒７５強方兌換保證。金管局
在紐約交易時段承接美元沽盤，向市場注入５５﹒３４億港元。香港銀行體系總結餘於周五（１
６日）將增加至進一步增加至３１０１﹒０９億港元，總結餘回復到２０１６年美國聯儲局加息
初期水平。
　　美元兌港元最新報７﹒７５０１。（ｐｌ）

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