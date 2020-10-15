《專家之言－李偉傑》港股好淡增持格局，短線二萬四至二萬五上落

《專家之言》全球新冠肺炎確診個案突破３８００萬宗，美國及印度等地疫情仍然未見受控

，而歐洲等地再度爆發，相信未見疫苗成功推出前，環球疫情僧繼續擾亂經濟。雖然疫情維持增

長狀況，但市場資金早已習以為常，因為疫情愈差，需要救市措施，及寬鬆政策支持疲弱經濟，

市場資金流動性愈加充裕。美國總統在即，相信中美關係消息繼續主導１０月中後期大市去向。



＊中美關係消息續主導後市＊



國家主席習近平出席深圳經濟特區建立４０周年大會發表講話，刺激了一眾大型科技股份再

度破頂。習主席講話中表示，中央深入研究後，決定以經濟特區建立４０周年為契機，支持深圳

實施綜合改革試點，以清單批量授權方式賦予深圳在重要領域和關鍵環節改革上更多自主權，一

籃子推出２７條改革措施和４０條首批授權事項，新發展格局不是封閉的國內循環，而是開放的

國內國際雙循環，要優化升級生產、分配、流通、消費體系，加快推進規則標準等制度型開放，

率先建設更高水平開放經濟新體制。市場預期科技主導提升格局不可或缺，因此見ＡＴＭ股亦在

市場資金追捧下再度破頂。

雖然消息帶來正面幫助，但早前預料港股在１００天線水平２４６４１點見初步阻力，１０

０天線亦是早兩個月前仲要支持位置，短線支持位變阻力位，預料恆指在１００天線水平進行新

一輪好淡增持格局，短線波動區間在２４０００點至２５０００點水平上落。另外，本港第三波

疫情雖然未有完全斷尾，但每日新增確診個案維持５至１５宗新增個案不等，暫時可視為可控水

平，故見本港防疫措施逐步有放鬆跡象，卡拉ＯＫ健身室等地方亦逐步開放，市民消費意欲較早

前明顯增強。



＊佳民集團股價成功突圍機會大＊



筆者今日同大家探討一隻本地餐飲業為主的企業佳民集團（０８５１９），其擁有強大品牌

價值及增長潛力的香港餐飲品牌。集團公布，旗下三位名廚Ｊｕｌｉｅｎ Ｒｏｙｅｒ、Ａｇｕ

ｓｔｉｎ Ｂａｌｂｉ及Ｒｉｃａｒｄｏ Ｃｈａｎｅｔｏｎ入選「Ｔｈｅ Ｂｅｓｔ Ｃｈｅ

ｆ Ａｗａｒｄｓ ２０２０ 」（最佳廚師大獎全球一百強），分別排名１９、２０及９４位

，獲得市場及美食好愛者的高度認可和肯定。

佳民集團旗下營運多間本地高端至中高端餐飲品牌，是擁有強大品牌價值及增長潛力的香港

餐飲品牌。集團訂下的新科技餐飲業務，正好在新經濟體下開拓一片飲食天地，開拓更佳的業務

增長點。此外，早前能夠引入大正資本為集團的戰略投資者，擴寬資本基礎，有助集團充份把握

發展機遇，集團完成以每股０﹒０８元發行１﹒７２億股新股，配售所得款項淨額約１３２０萬

港元。是次發售反應理想，錄得超額認購，反映資本市場對集團的營運和前景樂觀，大正資本共

持有佳民集團已擴大股本約５﹒２％。是次配售新股，所得款項淨額計劃用作發展集團雲端廚房

業務，為集團的銷售管道（包括集團線上╱線下送餐平台「ＪＩＡ Ｅｖｅｒｙｗｈｅｒｅ」）

進行升級，投資於中國或海外的潛在飲食相關投資機遇，發展集團的新餐飲分店及作品牌管理，

及償還貸款進一步增強財務實力。加上在股權變動記錄中顯示，資深大戶高健行增持５％以上，

往績多次發掘１０倍升幅股份，相信成功引入股東以及拓展新業務１再加上近日成交亦逐漸增加

，未來股價成功突圍而出機會大，可作中線持有。《財經評論員 李偉傑》（筆者為證監會持牌

人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）

