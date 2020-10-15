美期跌勢加劇且科技股捱沽，港股現挫５０１點報２４１６５

《經濟通通訊社１５日專訊》美國財長努欽隔晚表明，下月總統大選前不太可能就新一輪刺

激方案達成協議，加上新冠肺炎疫情的反彈勢頭席捲美國大多數州份，而且據報美國國務院擬將

螞蟻集團納入貿易黑名單，加劇中美不確定性，美股期貨跌幅現於近亞洲收市時段擴大，現時道

期跌１５０點或０﹒５％報２８２６１，納期走低約１％報１１８６４，標期跌２０點報３４６

０。

科技股跌跌勢加劇，阿里巴巴（０９９８８）挫４﹒１％，報２８５﹒４元為表現最差藍籌

、騰訊（００７００）跌４％報５５１﹒５元。此外，友邦（０１２９９）及地產股亦見一定跌

幅，拖累港股跌幅擴大。港股現報２４１６５點，跌５０１點或跌２﹒０３％，主板成交１０９

２﹒６０億元。國企指數報９７６９點，跌１５１點或跌１﹒５２％。恆生科技指數報７５２９

點，跌２９０點或跌３﹒７１％。



表列十大跌幅藍籌股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里巴巴（０９９８８） ２８５﹒４０元 跌４﹒１０％

友邦保險（０１２９９） ７８﹒１５元 跌３﹒９３％

騰訊控股（００７００） ５５１﹒５０元 跌３﹒８４％

小米集團（０１８１０） ２２﹒４５元 跌３﹒４４％

恆隆地產（００１０１） １９﹒９６元 跌３﹒１１％



恆安國際（０１０４４） ５５﹒６０元 跌２﹒９７％

舜宇光學（０２３８２） １２５﹒２０元 跌２﹒８７％

石藥集團（０１０９３） ９﹒５９元 跌２﹒６４％

長實集團（０１１１３） ３７﹒４５元 跌２﹒６０％

港交所 （００３８８） ３６３﹒４０元 跌２﹒５７％

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（ｋｓ）

