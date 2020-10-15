  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/10/2020 15:29

美期跌勢加劇且科技股捱沽，港股現挫５０１點報２４１６５

　　《經濟通通訊社１５日專訊》美國財長努欽隔晚表明，下月總統大選前不太可能就新一輪刺
激方案達成協議，加上新冠肺炎疫情的反彈勢頭席捲美國大多數州份，而且據報美國國務院擬將
螞蟻集團納入貿易黑名單，加劇中美不確定性，美股期貨跌幅現於近亞洲收市時段擴大，現時道
期跌１５０點或０﹒５％報２８２６１，納期走低約１％報１１８６４，標期跌２０點報３４６
０。
　　科技股跌跌勢加劇，阿里巴巴（０９９８８）挫４﹒１％，報２８５﹒４元為表現最差藍籌
、騰訊（００７００）跌４％報５５１﹒５元。此外，友邦（０１２９９）及地產股亦見一定跌
幅，拖累港股跌幅擴大。港股現報２４１６５點，跌５０１點或跌２﹒０３％，主板成交１０９
２﹒６０億元。國企指數報９７６９點，跌１５１點或跌１﹒５２％。恆生科技指數報７５２９
點，跌２９０點或跌３﹒７１％。

　　表列十大跌幅藍籌股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里巴巴（０９９８８）　　２８５﹒４０元　　　跌４﹒１０％
　　友邦保險（０１２９９）　　　７８﹒１５元　　　跌３﹒９３％
　　騰訊控股（００７００）　　５５１﹒５０元　　　跌３﹒８４％
　　小米集團（０１８１０）　　　２２﹒４５元　　　跌３﹒４４％
　　恆隆地產（００１０１）　　　１９﹒９６元　　　跌３﹒１１％

　　恆安國際（０１０４４）　　　５５﹒６０元　　　跌２﹒９７％
　　舜宇光學（０２３８２）　　１２５﹒２０元　　　跌２﹒８７％
　　石藥集團（０１０９３）　　　　９﹒５９元　　　跌２﹒６４％
　　長實集團（０１１１３）　　　３７﹒４５元　　　跌２﹒６０％
　　港交所　（００３８８）　　３６３﹒４０元　　　跌２﹒５７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
香港要聞15/10/2020
【新冠肺炎】邱騰華：香港與新加坡達成「航空旅遊氣泡」原則協議
剖析天下15/10/2020
談判進入尾聲　脫歐協議終可成事？
剖析天下15/10/2020
大馬經濟明年可望回復增長
FOCUS15/10/2020
【FOCUS】蘋果短兵接華為　晶片戰勢擴至數據流
開市Good Morning15/10/2020
《開市Good Morning》林家亨：比亞迪宜吼高獲利離場
中國故事15/10/2020
《京城近觀》百度自動駕駛出租車初體驗
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>