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即市新聞

15/10/2020 10:56

港股跌幅擴大至近３００點穿２４４００，騰訊阿里拖累

　　《經濟通通訊社１５日專訊》港股跌幅擴大，新報２４３８２，跌２８４點或跌１﹒１５％
，穿５０天線（２４６０５點）及１００天線（２４６４４點），主板成交５５３﹒２５億元。
國企指數報９８５２，跌６８點或跌０﹒６９％。恆生科技指數報７６５１，跌１６８點或跌２
﹒１５％。
　　螞蟻集團或被美國列入貿易黑名單，阿里巴巴（０９９８８）現價跌３﹒０２４％，報２８
８﹒６００元，成交約１００７萬股，涉資２９﹒１９億元。
　　騰訊（００７００）報５６０元跌２﹒３５４％。據聯交所資料顯示，騰訊總裁劉熾平於上
周四及上周五（８日及９日），分別以每股平均價５３３﹒３７６１元及５４１﹒１４６７元，
減持公司３５萬股及１５萬股，涉資２﹒６８億元，最新持股量為０﹒５７％。
　　匯豐控股（００００５）一度跌穿３０元，低見２９﹒７元，新報３０﹒５元無升跌。據路
透社引述美國國務院向國會提交的報告指，美方正式警告所有國際金融機構，不可與被認為鎮壓
香港民主的個人有業務往來，否則可能面臨制裁。美國亦將在６０日內披露與上述人士有重要商
業往來的金融機構名單，機構需要在３０日內結束與他們的交易。
　　即月期指新報２４３４０，跌２６８點，低水４２點。即月國指期貨報９８３６，跌５２點
，低水１６點。
　　上證綜合指數報３３３６，跌３點或跌０﹒１１％，成交１３８０﹒９８億元人民幣。深證
成份指數報１３６５２，跌３８點或跌０﹒２８％，成交２６７４﹒２５億元人民幣。
（ｅｃ）

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