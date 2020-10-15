港股跌幅擴大至近３００點穿２４４００，騰訊阿里拖累

《經濟通通訊社１５日專訊》港股跌幅擴大，新報２４３８２，跌２８４點或跌１﹒１５％

，穿５０天線（２４６０５點）及１００天線（２４６４４點），主板成交５５３﹒２５億元。

國企指數報９８５２，跌６８點或跌０﹒６９％。恆生科技指數報７６５１，跌１６８點或跌２

﹒１５％。

螞蟻集團或被美國列入貿易黑名單，阿里巴巴（０９９８８）現價跌３﹒０２４％，報２８

８﹒６００元，成交約１００７萬股，涉資２９﹒１９億元。

騰訊（００７００）報５６０元跌２﹒３５４％。據聯交所資料顯示，騰訊總裁劉熾平於上

周四及上周五（８日及９日），分別以每股平均價５３３﹒３７６１元及５４１﹒１４６７元，

減持公司３５萬股及１５萬股，涉資２﹒６８億元，最新持股量為０﹒５７％。

匯豐控股（００００５）一度跌穿３０元，低見２９﹒７元，新報３０﹒５元無升跌。據路

透社引述美國國務院向國會提交的報告指，美方正式警告所有國際金融機構，不可與被認為鎮壓

香港民主的個人有業務往來，否則可能面臨制裁。美國亦將在６０日內披露與上述人士有重要商

業往來的金融機構名單，機構需要在３０日內結束與他們的交易。

即月期指新報２４３４０，跌２６８點，低水４２點。即月國指期貨報９８３６，跌５２點

，低水１６點。

上證綜合指數報３３３６，跌３點或跌０﹒１１％，成交１３８０﹒９８億元人民幣。深證

成份指數報１３６５２，跌３８點或跌０﹒２８％，成交２６７４﹒２５億元人民幣。

（ｅｃ）

