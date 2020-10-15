《盤後部署》港股百天線轉為短線阻力位，料２３８００有支持

《經濟通通訊社１５日專訊》新一輪紓困措施談判陷僵局且肺炎疫苗試驗受挫，致美股走勢

偏軟，港股亦隨外圍低開１３３點報２４５３３點後，即因中國９月ＣＰＩ表現遜預期而跌幅擴

大，加上市傳美國將螞蟻集團納入貿易黑名單，中美關係惡化的憂慮再起，科技股、濠賭股及地

產股領跌，港股接連跌幅擴大，最低見２４１０２點挫５６４點，最終收報２４１５８點，跌

５０８點或跌２﹒０６％，主板成交１３０５﹒３８億元跌逾１５％。國企指數報９７６２點，

跌１５８點或跌１﹒６０％；恆生科技指數報７５４１點，跌２７８點或跌３﹒５７％，跑輸恆

指。

Ａ股方面亦齊軟，上證綜合指數報３３３２點，跌８點或跌０﹒２６％。深證成份指數報

１３６２４點，跌６６點或跌０﹒４８％。兩市成交達７６４０﹒０７億人民幣。

重磅股方面亦齊走軟，由騰訊（００７００）領跌３﹒７５％，報５５２元；友邦

（０１２９９）跌３﹒６９％，報７８﹒３５元；匯控（００００５）跌１﹒９７％，報

２９﹒９元；中移動（００９４１）跌２﹒０５％，報５０﹒２５元；港交所（００３８８）跌

２﹒９５％，報３６２元。



＊全球政府發債救市，料達全球ＧＤＰ規模＊



由於應對疫情，全球主要國家採取共約１２萬億美元的財政措施，國際貨幣基金組織

（ＩＭＦ）預測，今年全球政府債務將會達至全球ＧＤＰ規模，即涉約９０萬億美元，債務與

ＧＤＰ比例達９８﹒７％創歷史新高。ＩＭＦ同時預料明年發達國的政府債務佔ＧＤＰ比重將達

到１２５％，遠超１９４６年二戰結束後、１９３３年經濟大蕭條和２００９年金融危機的水平

。

美聯儲副主席克拉里達指，美國經濟還需要一年或以上的時間才能夠復甦至疫前水平，同時

他亦認為，失業率亦需更長時間才可恢復至美國就業最大化的時候。而美國９月的失業率仍保持

在７﹒９％。克拉里達認為，如勞動力參與率重回２月的水平，實際比率則可能高約３個百分點

。



＊港股調整後將再上行，料炒五中全會消息＊



港股未能企穩百天線（２４６４１點），今日大幅失守，故百天線轉為阻力位，而短期料於

２３８００點至２４０００點位置會現支持。面對美國總統大選與外圍消息影響，預計港股走勢

轉趨波動，投資者入市態度應更為謹慎。新經濟股今日大幅回吐，預計調整過後，或炒五中全會

消息及螞蟻集團上市而再回復升勢，屆時有望再次拉起大市表現。（ｊｃ）

