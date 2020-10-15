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15/10/2020 18:30

《台股攻略－馮偉明》觀望台積電法說會，台股跌穿１２９００點

　　《台股攻略》受歐美股市報跌及台積電法說會舉行在即影響，市場觀望氣氛濃烈。加權指數
今日（１５日）開低走低，收１２８２７點，跌９１點，成交金額縮減至新台幣１７８９億元。
　　大型權值股台積電今日將舉行法說會，市場普遍持觀望態度，股價因而向下震盪，收新台幣
４５３元，跌新台幣６元。大立光及鴻海微升收市，分別收新台幣２，９５５元及７８﹒１０元
，升新台幣５元及０﹒１０元。聯發科無起跌，收新台幣６８９元。蘋果概念股方面，力麗及興
能高新因納入蘋果供應鏈而升至漲停，二線供應商正達曾盤中漲停，而譜瑞─ＫＹ及健鼎亦力守
股價於前收市價之上。金融股今日表現弱勢，富邦金及國泰金跌超過１％，分別收新台幣
４１﹒３０元及３８﹒２０元。另外，醫藥股因新冠肺炎疫苗臨床試驗問題而表現偏軟，生華科
、杏國、智擎、中天、寶齡富錦及浩鼎股價均有２％至４％的跌幅。
　　台股雖然在高位遇壓回吐，不過中長線走勢仍然向好，短線仍以１２８００至１３０００點
為阻力區間，假如指數回落至１２４００點附近，投資者可考慮進場或加倉作短線及長線部署。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
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