《窩輪豪情－梁業豪》恒指期貨２４３７２支持不宜失

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、

公用事業與工業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為聯想集

團（００９９２）、吉利汽車（００１７５）與工商銀行（０１３９８），可用作買入其相關認

購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則

宜首選石藥集團（０１０９３）、永利澳門（０１１２８）與中國恆大（０３３３３）。

承接上晚美股的淡勢，今早（１５日）港股裂口低開。好友大戶控制大局的時限（明天

（１６日）收市前）將至，淡友開始嘗試反攻，份屬正常。現貨市場開市後，大戶沽家的進攻態

度較大戶買家積極，大戶主動買沽比率現報４７：５３；因此，即市好友暫宜退守。此外，恆指

期貨正下試小時圖保歷加通道中軸支持，２４４７５已成為了新即市阻力位。至於即市重要支持

位，應看２４３７２；若見失守，好友應提早離場，暫時不應考慮買入認購權證或牛證圖利。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



【ｅｔｎｅｔ Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ



ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

