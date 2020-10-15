《談國論企－黎偉成》港澳續助深圳成改革開放標兵

《談國論企》中國國家主席習近平２０２０年１０月１４日在深圳經濟特區建立４０周年慶

祝大會發表重要講話，高度讚揚深圳是「改革開放後黨和人民一手締造的嶄新城市，是中國特色

社會主義在一張白紙上的精彩演繹」，更強調的「深圳是粵港澳大灣區的重要引擎」，充分顯示

港澳與深圳「我中有你、你中有我」的重大和親密關係。港澳在改革開放四個年代對深圳提供人

力、財力、物力的支持，受到中央的高度重視，今後亦然。



＊港澳與深續我中有你你中有我＊



深圳經濟特區的改革開放，僅僅用了４０年的光景便成為一個嶄新城市，更是「中國特色社

會主義在一張白紙上的精彩演繹」，當然如習近平指出的「改革開放後黨和人民一手締造」的巨

大成果，而不可忽視的一個強有力的支持力量，乃港澳在深的各方面長期的重大投資，亦為國家

新建的大灣區納入港澳和成為其中重點；深圳之所以作為粵港澳大灣區建設的重要引擎，就因深

圳為境內經濟特區，可控性受高，而港澳現時還是屬於「境外」地區。

由是習近平在提出深圳未來發展的藍圖時，不忘港澳。習近平表示（一）「積極作為深入推

進粵港澳大灣區建設，粵港澳大灣區建設是國家重大發展戰略，深圳是大灣區建設的重要引擎」

，要抓住粵港澳大灣區建設重大歷史機遇時，特別指出要「推動三地經濟運行的規則銜接、機制

對接，加快粵港澳大灣區城際鐵路建設，促進人員、貨物等各類要素高效便捷流動，提升市場一

體化水平」。

此語重點在於要粵港澳大灣區「提升市場一體化水平」，做法主要有（１）對香港最是重要

是為高效便捷流動的重點的「促進人員」。我曾指出：香港受新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９惡疫之

困，至今未清零，要與粵澳等地作出人員流動便困而難之，故中央會支持港府作全民強制性檢測

和建立健康碼。

和（２）「加快粵港澳大灣區城際鐵路建設」，亦是相當惹人注目的領域。估計大灣區的城

際鐵路建設，會與港澳銜接，使港澳居民可以利用城際鐵路走訪大灣區各地；（３）三地經濟運

行的規則銜接、機制對接，更為相當重大和長遠的問題。

還有（二）具體的規劃和建設要求，習近平提出的：（ａ）要深化前海深港現代化服務業合

作區改革開放，（ｂ）規劃建設好河套深港科技創新合作區，都是與香港有關的項目，（ｃ）加

快橫琴粵澳深度合作區建設，當屬澳門。

至於（三）要以大灣區綜合性國家科學中心先行啟動區建設為抓手，加強與港澳創新資源協

同配合。要繼續鼓勵引導港澳台同胞和海外同胞充分發揮投資興業、雙向開放的重要作用，在經

濟特區發展中作出新貢獻。要充分運用粵港澳重大合作平台，吸引更多港澳青少年來內地學習、

就業、生活，促進粵港澳青少年廣泛交往、全面交流、深度交融，增強對祖國的向心力。凡此，

足見習近平對港澳之重視。



＊粵港澳大灣區建設和發展角色重要＊



再看中共中央辦公廳、國務院辦公廳之前所印發的《深圳建設中國社會主義先行示範區綜合

改革試點實施方案（２０２０－２０２５年）》（簡稱《方案》），有多個方面是與港澳有關連

的，重點當然是（Ｉ）「希望深圳加快形成全面深化改革、全面擴大開放新格局，增強在粵港澳

大灣區建設中的核心引擎力量「，其中要求是（ＩＩ）支持建設粵港澳大灣區數據平台，研究論

證設立數據交易市場或依託現有交易場所開展數據交易，深圳當然有交易所設施，但要進一步國

際化，就必須依靠香港矣。

以及（ＩＩＩ）中國人民銀行數字貨幣研究所深圳下屬機構的基礎上成立金融科技創新平台

，支持開展數字人民幣內部封閉試點測試，而「推動數字人民幣的研發應用和國際合作」，亦為

香港之所長。

我之見，為香港、澳門與深圳以至全國的改革開放政策，實際是「我中有你、你中有我」的

一個互惠互利的經濟群組。尤其是深圳過去的發展，特別是改革開放初期，所引入的投資資金、

技術、人才，主要來自境外的港澳，歐美等國際投資實際相當、相當有限，故港澳對深圳現時取

得的優異成績，港澳當然功不可沒，而港澳亦不因深圳的冒起，失卻原有的特點和優勢，今天仍

可以三者齊步同進，互惠互利。

更重要的是，港人不應就深圳之崛起，矮化自己，因香港及澳門為深圳和祖國的改革開放貢

獻良多，而香港之所以「落後」，很主要受到別有用心和幼稚的政客、政棍所累甚至攬炒，要擺

平，很需要有高度智慧和胸襟者，和需時始成，今後的「落後」亦屬必然之事，奈何？且看「十

四五」規劃！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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