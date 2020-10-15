《異動股》匯控開跌近２％，傳美警告金融機構勿與林鄭等官員交易

《經濟通通訊社１５日專訊》匯豐控股（００００５）開跌１﹒６４％，報３０元；成交約

６２萬股，涉資１８７３萬元。

據路透社引述美國國務院向國會提交的報告指，美方正式警告所有國際金融機構，不可與被

認為鎮壓香港民主的個人有業務往來，否則可能面臨制裁。美國亦將在６０日內披露與上述人士

有重要商業往來的金融機構名單，機構需要在３０日內結束與他們的交易。

國務院報告共列出１０名中港官員，當中包括香港行政長官林鄭月娥、行政長官辦公室主任

陳國基、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、警務處處長鄧炳強、政制及內地事務局局長曾

國衞、香港國安公署署長鄭雁雄。以及中聯辦主任駱惠寧、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍、

國務院港澳事務辦公室分管日常工作副主任張曉明。

匯控獲法巴及巴克萊輕微上調目標價至３６﹒３１元及３５﹒３１元，惟評級維持跑輸大市

及減持。

渣打集團（０２８８８）跌１﹒６５％，報３５﹒８元。

現時，恆生指數報２４５３３，跌１３３點或跌０﹒５４％，主板成交４０﹒１３億元。國

企指數報９８７９，跌４１點或跌０﹒４２％。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ３０﹒００元 跌１﹒６４％

恆生銀行（０００１１） １１４﹒８０元 跌０﹒７８％

東亞銀行（０００２３） １４﹒０６元 跌０﹒２８％

中銀香港（０２３８８） ２１﹒５５元 無升跌

渣打集團（０２８８８） ３５﹒８０元 跌１﹒６５％

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（ｎｓ）（ｚｚ）

