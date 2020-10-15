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15/10/2020 09:30

《中資異動》車股普遍再升，比亞迪（０１２１１）領跑漲逾４％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》車股普揚，現時由比亞迪（０１２１１）領漲，開升４﹒０９
％，報１４０元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１４﹒３８％；成交約３９萬股，涉資
５３９７萬元。盤中高見１４０元破頂，主動買盤達七成。Ａ股（深：００２５９４）現價１３
４﹒６元人民幣，升４﹒１元人民幣，或升３﹒１４％，成交１﹒８５億元人民幣，涉及１３７
萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價１０﹒４７％。
　　而其他車股方面，美東汽車（０１２６８）升２﹒３１％，報３１元；永達汽車（０３６６
９）升１﹒９４％，報９﹒９９元；五菱汽車（００３０５）升１﹒５２％，報０﹒３３５元；
東風集團股份（００４８９）升０﹒７６％，報５﹒３３元；吉利汽車（００１７５）升０﹒４
８％，報１６﹒８２元。惟恆大汽車（００７０８）跌０﹒４５％，報２２﹒３元；敏實集團（
００４２５）跌０﹒６％，報３３﹒３元；廣汽集團（０２２３８）跌０﹒７％，報７﹒０５元

　　現時，恆生指數報２４５３３，跌１３３點或跌０﹒５４％，主板成交４０﹒１３億元。國
企指數報９８７９，跌４１點或跌０﹒４２％。恆生科技指數報７７６６，跌５３點或跌０﹒６
９％。
　　即月期指新報２４４６０，跌１４８點，低水７４點。即月國指期貨報９８５１，跌３７點
，低水２９點。
　　上證綜合指數報３３４２，升２點或升０﹒０６％，成交１８﹒０７億元人民幣。深證成份
指數報１３７０２，升１１點或升０﹒０９％，成交５４﹒４１億元人民幣。

　　表列部分同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪（０１２１１）　　１４０﹒０００元　　　升４﹒０９％
　　美東汽車（０１２６８）　　３１﹒０００元　　　升２﹒３１％
　　永達汽車（０３６６９）　　　９﹒９９０元　　　升１﹒９４％
　　五菱汽車（００３０５）　　　０﹒３３５元　　　升１﹒５２％
　　東風集團（００４８９）　　　５﹒３３０元　　　升０﹒７６％
　　吉利汽車（００１７５）　　１６﹒８２０元　　　升０﹒４８％
　　恆大汽車（００７０８）　　２２﹒３００元　　　跌０﹒４５％
　　敏實集團（００４２５）　　３３﹒３００元　　　跌０﹒６０％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　７﹒０５０元　　　跌０﹒７０％
　　長城汽車（０２３３３）　　１２﹒７６０元　　　持平　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｃ）

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