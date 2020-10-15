《中資異動》車股普遍再升，比亞迪（０１２１１）領跑漲逾４％

《經濟通通訊社１５日專訊》車股普揚，現時由比亞迪（０１２１１）領漲，開升４﹒０９

％，報１４０元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１４﹒３８％；成交約３９萬股，涉資

５３９７萬元。盤中高見１４０元破頂，主動買盤達七成。Ａ股（深：００２５９４）現價１３

４﹒６元人民幣，升４﹒１元人民幣，或升３﹒１４％，成交１﹒８５億元人民幣，涉及１３７

萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價１０﹒４７％。

而其他車股方面，美東汽車（０１２６８）升２﹒３１％，報３１元；永達汽車（０３６６

９）升１﹒９４％，報９﹒９９元；五菱汽車（００３０５）升１﹒５２％，報０﹒３３５元；

東風集團股份（００４８９）升０﹒７６％，報５﹒３３元；吉利汽車（００１７５）升０﹒４

８％，報１６﹒８２元。惟恆大汽車（００７０８）跌０﹒４５％，報２２﹒３元；敏實集團（

００４２５）跌０﹒６％，報３３﹒３元；廣汽集團（０２２３８）跌０﹒７％，報７﹒０５元

。

現時，恆生指數報２４５３３，跌１３３點或跌０﹒５４％，主板成交４０﹒１３億元。國

企指數報９８７９，跌４１點或跌０﹒４２％。恆生科技指數報７７６６，跌５３點或跌０﹒６

９％。

即月期指新報２４４６０，跌１４８點，低水７４點。即月國指期貨報９８５１，跌３７點

，低水２９點。

上證綜合指數報３３４２，升２點或升０﹒０６％，成交１８﹒０７億元人民幣。深證成份

指數報１３７０２，升１１點或升０﹒０９％，成交５４﹒４１億元人民幣。



表列部分同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪（０１２１１） １４０﹒０００元 升４﹒０９％

美東汽車（０１２６８） ３１﹒０００元 升２﹒３１％

永達汽車（０３６６９） ９﹒９９０元 升１﹒９４％

五菱汽車（００３０５） ０﹒３３５元 升１﹒５２％

東風集團（００４８９） ５﹒３３０元 升０﹒７６％

吉利汽車（００１７５） １６﹒８２０元 升０﹒４８％

恆大汽車（００７０８） ２２﹒３００元 跌０﹒４５％

敏實集團（００４２５） ３３﹒３００元 跌０﹒６０％

廣汽集團（０２２３８） ７﹒０５０元 跌０﹒７０％

長城汽車（０２３３３） １２﹒７６０元 持平

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（ｊｃ）

