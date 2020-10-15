《異動股》「ＡＴＭ」上日破頂今回吐，美團（０３６９０）跌４％

《經濟通通訊社１５日專訊》「ＡＴＭ」股上日創出上市新高，今日順市而跌，美團點評－
Ｗ（０３６９０）現價跌４﹒０２３％，報２６７﹒２元，昨日曾２８３﹒６元上市新高，暫成
交約１３０６萬股，涉資３５﹒４４億元。
阿里巴巴Ｗ（０９９８８）跌３﹒４２７％，報２８７﹒４００元，成交約１８０１萬股，
涉資５２﹒０４億元。阿里股價下跌，受累螞蟻集團或被美國納入貿易單名單的影響。
騰訊控股（００７００）跌３﹒１３９％，報５５５﹒５元，受總裁劉熾平減持的影響。
現時，恆生指數報２４３３３，跌３３３點或跌１﹒３５％，主板成交９８３﹒８４億元。
國企指數報９８３０，跌８９點或跌０﹒９１％。恆生科技指數報７５９１，跌２２７點或跌
２﹒９１％。
即月期指新報２４２９４，跌３１４點，低水４０點。即月國指期貨報９８１５，跌７３點
，低水１６點。
上證綜合指數報３３３２，跌８點或跌０﹒２４％，成交２５４６﹒９７億元人民幣。深證
成份指數報１３６２３，跌６７點或跌０﹒４９％，成交４８０７﹒９５億元人民幣。
表列ＡＴＭＸＪ股表現：
股份（編號） 現價 變幅
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阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８） ２８７﹒４００元 跌３﹒４２７％
騰訊控股（００７００） ５５５﹒５００元 跌３﹒１３９％
美團點評－Ｗ（０３６９０） ２６７﹒２００元 跌４﹒０２３％
小米集團－Ｗ（０１８１０） ２２﹒９００元 跌１﹒５０５％
京東集團－ＳＷ（０９６１８） ３１１﹒６００元 跌３﹒８２７％
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（ｅｃ）
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