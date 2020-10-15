《異動股》「ＡＴＭ」上日破頂今回吐，美團（０３６９０）跌４％

《經濟通通訊社１５日專訊》「ＡＴＭ」股上日創出上市新高，今日順市而跌，美團點評－

Ｗ（０３６９０）現價跌４﹒０２３％，報２６７﹒２元，昨日曾２８３﹒６元上市新高，暫成

交約１３０６萬股，涉資３５﹒４４億元。

阿里巴巴Ｗ（０９９８８）跌３﹒４２７％，報２８７﹒４００元，成交約１８０１萬股，

涉資５２﹒０４億元。阿里股價下跌，受累螞蟻集團或被美國納入貿易單名單的影響。

騰訊控股（００７００）跌３﹒１３９％，報５５５﹒５元，受總裁劉熾平減持的影響。

現時，恆生指數報２４３３３，跌３３３點或跌１﹒３５％，主板成交９８３﹒８４億元。

國企指數報９８３０，跌８９點或跌０﹒９１％。恆生科技指數報７５９１，跌２２７點或跌

２﹒９１％。

即月期指新報２４２９４，跌３１４點，低水４０點。即月國指期貨報９８１５，跌７３點

，低水１６點。

上證綜合指數報３３３２，跌８點或跌０﹒２４％，成交２５４６﹒９７億元人民幣。深證

成份指數報１３６２３，跌６７點或跌０﹒４９％，成交４８０７﹒９５億元人民幣。



表列ＡＴＭＸＪ股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８） ２８７﹒４００元 跌３﹒４２７％

騰訊控股（００７００） ５５５﹒５００元 跌３﹒１３９％

美團點評－Ｗ（０３６９０） ２６７﹒２００元 跌４﹒０２３％

小米集團－Ｗ（０１８１０） ２２﹒９００元 跌１﹒５０５％

京東集團－ＳＷ（０９６１８） ３１１﹒６００元 跌３﹒８２７％

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（ｅｃ）

