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即市新聞

15/10/2020 14:54

《異動股》「ＡＴＭ」上日破頂今回吐，美團（０３６９０）跌４％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》「ＡＴＭ」股上日創出上市新高，今日順市而跌，美團點評－
Ｗ（０３６９０）現價跌４﹒０２３％，報２６７﹒２元，昨日曾２８３﹒６元上市新高，暫成
交約１３０６萬股，涉資３５﹒４４億元。
　　阿里巴巴Ｗ（０９９８８）跌３﹒４２７％，報２８７﹒４００元，成交約１８０１萬股，
涉資５２﹒０４億元。阿里股價下跌，受累螞蟻集團或被美國納入貿易單名單的影響。
　　騰訊控股（００７００）跌３﹒１３９％，報５５５﹒５元，受總裁劉熾平減持的影響。
　　現時，恆生指數報２４３３３，跌３３３點或跌１﹒３５％，主板成交９８３﹒８４億元。
國企指數報９８３０，跌８９點或跌０﹒９１％。恆生科技指數報７５９１，跌２２７點或跌
２﹒９１％。
　　即月期指新報２４２９４，跌３１４點，低水４０點。即月國指期貨報９８１５，跌７３點
，低水１６點。
　　上證綜合指數報３３３２，跌８點或跌０﹒２４％，成交２５４６﹒９７億元人民幣。深證
成份指數報１３６２３，跌６７點或跌０﹒４９％，成交４８０７﹒９５億元人民幣。

　　表列ＡＴＭＸＪ股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）　　２８７﹒４００元　　　跌３﹒４２７％
　　騰訊控股（００７００）　　　　　５５５﹒５００元　　　跌３﹒１３９％
　　美團點評－Ｗ（０３６９０）　　　２６７﹒２００元　　　跌４﹒０２３％
　　小米集團－Ｗ（０１８１０）　　　　２２﹒９００元　　　跌１﹒５０５％
　　京東集團－ＳＷ（０９６１８）　　３１１﹒６００元　　　跌３﹒８２７％
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｃ）

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