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即市新聞

15/10/2020 09:28

《異動股》螞蟻集團或被納入美國貿易黑名單，阿里巴巴低開逾２％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）現價跌２﹒４２％，報２９０
﹒４元，該股成交約１００萬股，涉資２﹒９１億元。
　　外電引述知情人士報道，美國國務院已呈交提案，建議特朗普政府將中國螞蟻集團納入貿易
黑名單。報道指目前未知華府機構對該提案的決定，但行動表明特朗普政府內的對中強硬派現正
試圖釋出訊息，以遏阻美國投資者參與螞蟻集團ＩＰＯ。外媒早前報道，中證監正調查螞蟻集團
的上市計劃中是否有利益衝突，導致這個可能是全球最大ＩＰＯ的審批將會延後。螞蟻集團則回
應，上市流程正在兩地有序推進，沒有預設時間表。
　　其他科網股多為低開，騰訊控股（００７００）跌０﹒６１％，報５７０元，小米集團－Ｗ
（０１８１０）跌１﹒０８％，報２３元，京東集團－ＳＷ（０９６１８）跌２﹒４７％，報３
１６元。
　　現時，恆生指數報２４５３３，跌１３３點或跌０﹒５４％，主板成交４０﹒１３億元。國
企指數報９８７９，跌４１點或跌０﹒４２％。恆生科技指數報７７６６，跌５３點或跌０﹒６
９％。
　　即月期指新報２４４５９，跌１４９點，低水７５點。即月國指期貨報９８５１，跌３７點
，低水２９點。
　　
　　表列同板塊或相關股份表現：
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里巴巴－ＳＷ　（０９９８８）　２９０﹒４元　　　跌２﹒４２％
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　５７０元　　　跌０﹒６１％
　　小米集團－Ｗ　　（０１８１０）　　　　２３元　　　跌１﹒０８％
　　京東集團－ＳＷ　（０９６１８）　　　３１６元　　　跌２﹒４７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｌ）（ｚｚ）

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