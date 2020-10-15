《異動股》螞蟻集團或被納入美國貿易黑名單，阿里巴巴低開逾２％

《經濟通通訊社１５日專訊》阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）現價跌２﹒４２％，報２９０

﹒４元，該股成交約１００萬股，涉資２﹒９１億元。

外電引述知情人士報道，美國國務院已呈交提案，建議特朗普政府將中國螞蟻集團納入貿易

黑名單。報道指目前未知華府機構對該提案的決定，但行動表明特朗普政府內的對中強硬派現正

試圖釋出訊息，以遏阻美國投資者參與螞蟻集團ＩＰＯ。外媒早前報道，中證監正調查螞蟻集團

的上市計劃中是否有利益衝突，導致這個可能是全球最大ＩＰＯ的審批將會延後。螞蟻集團則回

應，上市流程正在兩地有序推進，沒有預設時間表。

其他科網股多為低開，騰訊控股（００７００）跌０﹒６１％，報５７０元，小米集團－Ｗ

（０１８１０）跌１﹒０８％，報２３元，京東集團－ＳＷ（０９６１８）跌２﹒４７％，報３

１６元。

現時，恆生指數報２４５３３，跌１３３點或跌０﹒５４％，主板成交４０﹒１３億元。國

企指數報９８７９，跌４１點或跌０﹒４２％。恆生科技指數報７７６６，跌５３點或跌０﹒６

９％。

即月期指新報２４４５９，跌１４９點，低水７５點。即月國指期貨報９８５１，跌３７點

，低水２９點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里巴巴－ＳＷ （０９９８８） ２９０﹒４元 跌２﹒４２％

騰訊控股 （００７００） ５７０元 跌０﹒６１％

小米集團－Ｗ （０１８１０） ２３元 跌１﹒０８％

京東集團－ＳＷ （０９６１８） ３１６元 跌２﹒４７％

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（ｐｌ）（ｚｚ）

