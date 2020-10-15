《午市前瞻》港股再失百天線，料將下試二萬四關

《經濟通通訊社１５日專訊》美國新一輪紓困方案談判仍陷僵局，恐１１月大選前仍未落實

，加上新冠疫苗試驗連續受挫，美股三大指數均走低。港股隨外圍低開１３３點２４５３３。未

幾，內地公布９月ＣＰＩ回落至１﹒７％一年半最低遜預，而９月ＰＰＩ按年跌２﹒１％ 連跌

８個月，跌幅比市場預期為大。港股受拖累跌幅擴大玨３５４點低見２４３１２，當中科技股、

濠賭股及地產股領跌大市。亞洲主要股市偏軟，最終港股半日收報２４３５０點，跌３１６點或

跌１﹒２８％，主板成交７２５﹒５５億元。國企指數報９８４６，跌７４點或跌０﹒７５％。

恆生科技指數報７６１９點，跌２００點或跌２﹒５６％。

Ａ股方面，上證綜合指數報３３４４點，升３點或升０﹒１０％，成交１６３９﹒５４億元

人民幣。深證成份指數報１３６７２點，跌１８點或跌０﹒１３％，成交３１２１﹒０２億元人

民幣。

重磅股方面，騰訊控股（００７００）總裁劉熾平日前減持股份套現２﹒６８億元，今日股

跌２﹒８８％，報５５７元；友邦保險（０１２９９）跌２﹒４６％，報７９﹒３５元；匯豐控

股（００００５）跌０﹒６６％，報３０﹒３元；中國移動（００９４１）跌１﹒４６％，報５

０﹒５５元；香港交易所（００３８８）跌１﹒６６％，報３６６﹒８元。



＊汽車股繼續有炒作，比亞迪升２％破頂＊



中國９月ＣＰＩ表現差過預期，仍無阻汽車相關股繼續向上，永達汽車（０３６６９）旗下

品牌在中國的銷量在第三季創新高，獲大摩大幅上調目標價五成，永達飆７﹒３５％，報１０﹒

５２元；長汽（０２３３３）亦獲招商證券調升目標價五成，升０﹒３１％，報１２﹒８元，盤

中再創新高；吉利汽車（００１７５）升１﹒６７％，報１７﹒０２元；五菱汽車（００３０５

）升３６﹒３６％，報０﹒４５元；比亞迪股份（０１２１１）升２﹒１６％，報１３７﹒４元

；五菱汽車（００３０５）旗下新車暢銷，股價半日收０﹒４５元升３６﹒３６％。

傳美國國務院已呈交提案，建議政府將螞蟻集團納入貿易黑名單，科技股回吐。阿里巴巴（

０９９８８）挫３﹒１６％，報２８８﹒２元。其他新經股亦見回吐，美團點評（０３６９０）

跌３﹒５２％，報２６８﹒６元；小米（０１８１０）跌１﹒０８％，報２３元；京東集團（０

９６１８）跌３﹒７７％，報３１１﹒８元。

Ｓａａｓ股亦回吐，微盟集團（０２０１３）走低４﹒２％，報１０﹒９４元；金蝶國際（

００２６８）跌２﹒７３％，報２３﹒１５元。



＊人大修改賭博刑法，金沙走低近３％＊



瑞信指中國人大常委會計劃修改賭博刑法，濠賭股股價存在下跌風險，濠賭股繼續下跌。銀

河娛樂（０００２７）跌１﹒４６％，報５０﹒６５元；金沙（０１９２８）跌２﹒７４％，報

２６﹒６元；永利澳門（０１１２８）跌２﹒３４％，報１０﹒８６元；澳博控股（００８８０

）跌３﹒３３％，報８﹒１３元；新濠國際發展（００２００）跌２﹒４４％，報１１﹒９８元

。

手機設備股普遍捱沽，瑞聲科技（０２０１８）跌１﹒１４％，報４３﹒４５元；舜宇光學

科技（０２３８２）跌１﹒７１％，報１２６﹒７元；比亞迪電子（００２８５）跌２﹒８７％

，報４０﹒６５元；丘鈦科技（０１４７８）跌１﹒７２％，報９﹒１４元；高偉電子（０１４

１５）無升跌，報５﹒２８元；富智康集團（０２０３８）跌１﹒０４％，報０﹒９５元。



＊光伏股大幅回吐，福萊特玻璃挫７％＊



光伏股此前炒作「十四五」規劃加大行業發展，今日見大幅回吐，陽光能源（００７５７）

跌１２﹒３９％，報０﹒２０５元；福萊特玻璃（０６８６５）瀉７﹒４８％，報２３﹒５元；

信義能源（０３８６８）跌７﹒３３％，報３﹒９２元；信義光能（００９６８）跌３﹒０８％

，報１３﹒２２元；協鑫新能源（００４５１）跌６﹒９８％，報０﹒１２元。

醫藥股個別走。康希諾生物（０６１８５）計劃為墨西哥衛生部提供疫苗，康希諾升７﹒５

４％，報１８９﹒６元。維亞生物（０１８７３）遭非執董毛隽減持３３２萬股，半日跌６﹒６

６％，報８﹒２７元；信達生物（０１８０１）升３﹒５９％，報６７﹒９元破頂；今日除淨的

石藥集團（０１０９３）跌３﹒０５％，報９﹒５５元；藥明生物（０２２６９）跌１﹒６６％

，報２０１元。



＊黃偉康：料大市最差至２３５００點，看好新經股調整後再發力＊



大市昨升穿五十天與百天線約２４６００點後，今日再跌穿該水平。安里主席兼行政總裁黃

偉康向《經濟通通訊社》表示，大市始受限主要平均線位置，而接近政經關鍵時間，市場更留意

大市新方向。華府早前警告跨國銀行不要和制裁中港官員有業務往來的行動，亦令市場憂慮美方

再度開打中國、香港牌，加上出台刺激經濟措施情況未明，相信美股短期亦會先下行。帶動恆指

至下周初繼續受壓，走低至２０天線及二萬四關水平。黃偉康亦提醒，由於接近市場關鍵月份，

料大市走勢將更為波動，如突然再有大型負面消息出台打壓，相信大市於十月底前有大機會挫穿

二萬四關，至２３５００點水平才有支持。

據報，美國國務院提交建議將螞蟻集團納入貿易黑名單，黃偉康則認為消息對整體新經股影

響不大，因消息未有影響螞蟻上市計劃，且螞蟻的業務與發展都主要於國內進行，消息對螞蟻收

入影響輕微，因此他對新經股前景不太憂慮。

惟黃偉康指由於科指近日有升勁，相信相關股份會先作調整，隨後再因五中全會帶動下回升

。他亦料科指短期仍可上升至８０００點，如投資者想入手，他首薦平安好醫生（０１８３３）

，因該股早前受配股消息影響，股價較為落後，且國內疫情有回升現象利好醫療股表現，建議可

現價買入，第一目標價為１１３元，若再有利好消息帶動，即可上望１３０元位置，而止蝕價定

於９７元。

他亦建議可留意小米，由於蘋果未有推出早前市場預期的中國平價版ｉＰｈｏｎｅ，令大眾

對小米的空間有所憧憬，他認為可待股價回調１％至２％購入，最理想價位為２１﹒５元，目標

價２６元。

而對於華府警告跨國銀行不要與制裁中港官員有業務往來的消息，黃偉康則認為對銀行業打

擊不大，由於相關官員已料將資金轉至中資銀行，同時相信中資銀行將不會理會華府警告，因此

料相關消息最快要待１月總統大選結果落定時，才會有新措施。但黃偉康指，即使消息對板塊影

響微，仍不代表要入手銀行股。始終因疫情關係銀行業務大受打擊，建議現時仍不要沾手較好。

（ｊｃ、ｋｓ）

