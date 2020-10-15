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即市新聞

15/10/2020 17:03

《美元走勢－羅明立》美匯料於９３至９４之間上落

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒３０　　　１０５﹒１２　　　１０５﹒２８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７５８　　　１﹒１７４３　　　１﹒１７４９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３０３０　　　１﹒２９９５　　　１﹒２９９９
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１３８　　　０﹒９１２６　　　０﹒９１３２
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０１　　　７﹒７４９６　　　７﹒７４９８
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國９月生產物價指數（ＰＰＩ）按年上升０﹒４％，高於預期的０﹒２％，
而且扭轉連跌５個月的趨勢。期內，扣除食品及能源的核心ＰＰＩ按年上升１﹒２％，高於市場
預期的０﹒９％，反映美國通脹有升溫的跡象。另外，美國財長努欽表示，雖然共和黨與民主黨
在新一輪的紓困方案取得部分進展，不過雙方分歧仍大，預料需要大選後才有望達成新協定。
　　美匯指數短線整固，市場憂慮美國通脹升溫或會影響美聯儲的貨幣政策取向，加上新紓困方
案未能通過，料美匯指數低位有支持，料於９３至９４之間上落。
　
＊英鎊阻力１﹒３０８０＊
　
　　歐元區８月工業生產按月上升０﹒７％，略低於市場預期的０﹒８％，但為連續四個月上升
，反映區內經濟雖然重啟但需求有放緩跡象。期內，用於投資的資本產出按月跌１﹒６％，而耐
用消費品產出則按月升６﹒８％，反映區內耐用品消費增加，但資本投資則減少，經濟復甦並不
全面。英國跟歐盟談判即將到英國之前強調的１５號死線，雙方仍有分歧但有消息指英國不會停
止談判，令鎊匯由１﹒２８６０反彈２００點，小心仍會受消息影響走勢大幅波動，初步支持
１﹒２９６０，阻力１﹒３０８０。歐元則無大變化，未能重上日前的１﹒１７８０支持，短期
仍以反覆震盪為主。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１７００　　　１﹒１８００　　　１﹒１６５０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２９８０　　　１﹒３０８０　　　１﹒２９４０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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