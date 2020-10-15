《美元走勢－羅明立》美匯料於９３至９４之間上落

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０５﹒３０ １０５﹒１２ １０５﹒２８

歐元╱美元 １﹒１７５８ １﹒１７４３ １﹒１７４９

英鎊╱美元 １﹒３０３０ １﹒２９９５ １﹒２９９９

美元╱瑞郎 ０﹒９１３８ ０﹒９１２６ ０﹒９１３２

美元╱港元 ７﹒７５０１ ７﹒７４９６ ７﹒７４９８

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《美元走勢》美國９月生產物價指數（ＰＰＩ）按年上升０﹒４％，高於預期的０﹒２％，

而且扭轉連跌５個月的趨勢。期內，扣除食品及能源的核心ＰＰＩ按年上升１﹒２％，高於市場

預期的０﹒９％，反映美國通脹有升溫的跡象。另外，美國財長努欽表示，雖然共和黨與民主黨

在新一輪的紓困方案取得部分進展，不過雙方分歧仍大，預料需要大選後才有望達成新協定。

美匯指數短線整固，市場憂慮美國通脹升溫或會影響美聯儲的貨幣政策取向，加上新紓困方

案未能通過，料美匯指數低位有支持，料於９３至９４之間上落。



＊英鎊阻力１﹒３０８０＊



歐元區８月工業生產按月上升０﹒７％，略低於市場預期的０﹒８％，但為連續四個月上升

，反映區內經濟雖然重啟但需求有放緩跡象。期內，用於投資的資本產出按月跌１﹒６％，而耐

用消費品產出則按月升６﹒８％，反映區內耐用品消費增加，但資本投資則減少，經濟復甦並不

全面。英國跟歐盟談判即將到英國之前強調的１５號死線，雙方仍有分歧但有消息指英國不會停

止談判，令鎊匯由１﹒２８６０反彈２００點，小心仍會受消息影響走勢大幅波動，初步支持

１﹒２９６０，阻力１﹒３０８０。歐元則無大變化，未能重上日前的１﹒１７８０支持，短期

仍以反覆震盪為主。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１７００ １﹒１８００ １﹒１６５０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２９８０ １﹒３０８０ １﹒２９４０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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