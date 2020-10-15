《美元走勢－羅明立》美匯料於９３至９４之間上落

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０５﹒３０ １０５﹒１２ １０５﹒２８
歐元╱美元 １﹒１７５８ １﹒１７４３ １﹒１７４９
英鎊╱美元 １﹒３０３０ １﹒２９９５ １﹒２９９９
美元╱瑞郎 ０﹒９１３８ ０﹒９１２６ ０﹒９１３２
美元╱港元 ７﹒７５０１ ７﹒７４９６ ７﹒７４９８
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《美元走勢》美國９月生產物價指數（ＰＰＩ）按年上升０﹒４％，高於預期的０﹒２％，
而且扭轉連跌５個月的趨勢。期內，扣除食品及能源的核心ＰＰＩ按年上升１﹒２％，高於市場
預期的０﹒９％，反映美國通脹有升溫的跡象。另外，美國財長努欽表示，雖然共和黨與民主黨
在新一輪的紓困方案取得部分進展，不過雙方分歧仍大，預料需要大選後才有望達成新協定。
美匯指數短線整固，市場憂慮美國通脹升溫或會影響美聯儲的貨幣政策取向，加上新紓困方
案未能通過，料美匯指數低位有支持，料於９３至９４之間上落。
＊英鎊阻力１﹒３０８０＊
歐元區８月工業生產按月上升０﹒７％，略低於市場預期的０﹒８％，但為連續四個月上升
，反映區內經濟雖然重啟但需求有放緩跡象。期內，用於投資的資本產出按月跌１﹒６％，而耐
用消費品產出則按月升６﹒８％，反映區內耐用品消費增加，但資本投資則減少，經濟復甦並不
全面。英國跟歐盟談判即將到英國之前強調的１５號死線，雙方仍有分歧但有消息指英國不會停
止談判，令鎊匯由１﹒２８６０反彈２００點，小心仍會受消息影響走勢大幅波動，初步支持
１﹒２９６０，阻力１﹒３０８０。歐元則無大變化，未能重上日前的１﹒１７８０支持，短期
仍以反覆震盪為主。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 買入歐元 １﹒１７００ １﹒１８００ １﹒１６５０
英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２９８０ １﹒３０８０ １﹒２９４０
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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