《再戰明天》紐約儲行總裁出席活動，密歇根大學公布消費信心指數

《經濟通通訊社１５日專訊》明日（１６日），紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯參加討論活

動，美國公布密歇根大學消費者信心指數。



＊紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯參加討論活動＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早５：００ａｍ，明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什

卡利發表講話。

明午５：４５ｐｍ，英倫銀行官員Ａｎｄｒｅｗ Ｈａｕｓｅｒ發表講話。９：３５ｐｍ，

聖路易斯聯儲總裁布拉德參加在線小組討論會。

９：３０ｐｍ，日本央行副總裁若田部昌澄與聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德參加瑞銀主

辦的研討會。９：４５ｐｍ，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯參加紐約聯儲舉辦的討論活動。



＊美國公布密歇根大學消費者信心指數＊



在數據方面，明午５：００ｐｍ，歐元區公布９月消費者物價指數，年率跌幅料維持於

０﹒２％。歐元區８月貿易盈餘料由２０３億歐元收縮至１８０億歐元。

８：３０ｐｍ，加拿大公布８月製造業銷售，月率料由７％跌至下滑１﹒４％。美國公布９

月零售銷售，月率料由０﹒６％升上０﹒８％。

９：１５ｐｍ，美國公布９月工業生產，月率料由０﹒４％升上０﹒６％；產能利用率料由

７１﹒４％升上７１﹒８％。

１０：００ｐｍ，美國公布８月企業存貨，料由０﹒１％升上０﹒４％；１０月密歇根大學

消費者信心指數料由８０﹒４升上８０﹒５。



＊黃河實業開股東會＊



在本港，明日，黃河實業（００３１８）開股東會，共享集團（０３３４４）開股東會。

（ｈｏ）

