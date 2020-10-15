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即市新聞

15/10/2020 16:40

莎莎次季整體營業額按年下跌５５﹒３％，港澳同店銷跌６１％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》莎莎國際（００１７８）公布，由今年７月１日至９月３０日
止第二季度，集團整體零售及批發業務營業額按年下跌５５﹒３％，按季則上升１７﹒８％。
　　於第二季度，在香港及澳門特區，零售及批發營業額按年下跌６５﹒６％，同店銷售亦下降
６１％。新冠肺炎疫情持續影響旅客，香港的內地旅客人數下滑至接近零，澳門在８月中開始逐
步開放予中國部分城市入境限制前亦是面對同樣情況，港澳地區旅客減少，導致集團整體內地客
交易宗數按年大跌９７﹒４％。
　　莎莎表示，由於香港的本地消費亦受疫情及社交距離限制措施所影響，拖累港澳本地客交易
宗數按年下跌２﹒２％，整體港澳交易宗數則下跌４５％。不過，按季而言，第二季本地客整體
交易宗數有所改善，按季上升８﹒５％；本地客每宗交易平均金額亦見略為增加，按季上升
２﹒３％。
　　莎莎指出，今年「十一國慶」假期延長至８日，即今年１０月１日至８日，集團於港澳地區
零售銷售按年跌幅為５１﹒９％，其中香港特區的零售銷售按年跌幅為４８﹒３％；澳門特區零
售銷售按年跌幅為５６﹒４％。內地表現較預期理想，該８日零售銷售按年增長３８﹒７％，相
對今年上半財年的零售銷售按年跌１０％，亦出現顯著改善。（ｂｎ）

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