《小傳日記》螞蟻危危乎，科技股捱沽；再插五百點，二萬四仍險？

《小傳日記》花旗國新一輪紓困方案談判仍然傾唔掂數，睇怕都無機會趕及大選前推出，加

上新冠疫苗試驗連續受挫，隔晚美股三大指數都要回一回。香江魚缸低開１３３點報２４５３３

點。之後神洲公布嘅９月ＣＰＩ回落至１﹒７巴仙，差過孖屐預期，大市由科技佬、賭仔同磚頭

佬領跌。午後美股三大指數期貨繼續向下，納指走勢係最弱；科指全日表現跑輸大市，當中阿里

（０９９８８）同ＱＱ（００７００）為魚缸帶嚟嘅跌幅達１５９點；有指花旗國正式警告所有

國際金融機構，如果同被認為鎮壓香江民主嘅個人有業務往來，就可能要制裁，本地銀號亦走低

。恆指最終收挫５０８點或超２巴仙，失守五十天（２４５９９點）同百天線（２４６４１點）

，主板成交１３０５﹒３８億銀，少逾一成半。國指收報９７６２點，跌１５８點或近２巴仙。

納指期貨亞洲時段跪低逾１％，過去一段時間跑贏恆指嘅科指佬亦借勢回調，收插２７８點

或３﹒５７％，報７５４１點。

Ａ股兩市高開低走，上證綜指收報３３３２點，跌８點或唔夠半巴仙；深證成指報

１３６２４點，跌６６點或近半巴仙，總成交７６４０﹒０７億銀人幣，少近８巴仙。

重磅藍戰士近乎全線低收，神州移動（００９４１）無咗逾２巴仙，報５０﹒２５銀；生發

發（００３８８）跪低近３巴仙，報３６２銀；建行（００９３９）走低近１巴仙，報５﹒２６

銀；ＡＩＡ（０１２９９）撻低近４巴仙，報７８﹒３５銀。



＊花旗搞螞蟻科技佬跪低，花旗落柯打銀號任佢耍＊



有傳花旗國國務院已呈交提案，建議侵侵將螞蟻集團納入貿易黑名單，搞到科技佬今日一片

愁雲慘霧齊齊回吐。阿里巴巴（０９９８８）蒸發逾４巴仙，報２８４﹒８銀為表現最差藍戰士

；美團點評（０３６９０）碌低近半成，報２６５銀為表現最差國貨佬；小米（０１８１０）插

低跌３巴仙，報２２﹒４５銀；京東集團（０９６１８）唔見近４巴仙，報３１１﹒４銀；騰訊

控股（００７００）插水近４巴仙，報５５２銀。

傳花旗國正式警告所有國際金融機構，不可與被認為鎮壓香江民主嘅個人有業務往來，否則可

能面臨制裁，本地銀行佬走低。匯豐控股（００００５）潛水２巴仙，報２９﹒９銀；渣打集團

（０２８８８）跪低２巴仙，報３５﹒６５銀；恆生銀行（０００１１）跣低近２巴仙，報

１１３﹒８銀；中銀香港（０２３８８）撻低近２巴仙，報２１﹒１５銀；東亞銀行

（０００２３）升０﹒４３％，報１４﹒１６銀。



＊神州修賭法馬交佬再撻，生科表現猛仍要兩頭行＊



今日濠賭佬繼續損手，事源神州打算修賭法將境外賭場人員組織、招攬公民出境博彩的活動

正式入刑，加大懲罰力度。瑞信都唱淡話會打擊濠賭市場情緒，同對貴賓廳、高端中場及需求營

運造成影響，濠賭佬自然頭耷耷啦！銀娛（０００２７）造五連陰領跌，挫近１巴仙，報

５１﹒０５銀；永利澳門（０１１２８）唔見逾１巴仙，報１０﹒９８銀；金沙中國

（０１９２８）走低近逾１巴仙，報２７銀；澳博控股（００８８０）瀉逾３巴仙，報８﹒１４

銀；美高梅（０２２８２）挫近２巴仙，報９﹒１銀。只有新濠國際（００２００）走上近半巴

仙，報１２﹒３２銀。

生物科技佬今日有人歡喜有人愁，康希諾生物（０６１８５）據報接到墨西哥衛生部嘅訂單

，向佢採購３５００萬劑新冠疫苗，飛起逾２巴仙。報１８０﹒１銀；信達生物（０１８０１）

朝早跳高近一成破頂，最終只係升唔夠半巴仙，報６５﹒８銀；維亞生物（０１８７３）插水近

８巴仙，報８﹒１８銀，石藥集團（０１０９３）挫近２巴仙，報９﹒６９銀，藥明生物

（０２２６９）跣低近２巴仙，報２００﹒８銀。



＊大行都吹奏車佬向上走，光伏佬回吐福萊特哀號＊



車佬今日普遍飆高，先有比大摩調高五成「孖屐」嘅永達汽車（０３６６９）朝早領飛創三

年新高，最後仍然走高逾半成，報１０﹒３銀；五菱汽車（００３０５）彈起四成二，報

０﹒４７銀，創逾３個半月新高；美東汽車（０１２６８）彈起逾４巴仙，報３１﹒６銀；分拆

上市嘅東風（００４８９）就跳高近６巴仙，報５﹒５９銀，比亞迪（０１２１１）今日飛高４

巴仙創新高後跣低２格，報１３４﹒３銀。

光伏佬先前靠「十四五」規劃炒起，今日大幅回吐，由福萊特玻璃（０６８６５）同陽光能

源（００７５７）領跌，福萊特插水９巴仙，報２３﹒１銀；陽光能源跣低逾一成二，報

０﹒２０５銀：信義能源（０３８６８）撻低近４巴仙，報４﹒０７銀；信義光能

（００９６８）跌低逾３巴仙，報１３﹒１８銀；協鑫新能源（００４５１）四連陰，今日跳落

近９巴仙，報０﹒１１８銀。請請！



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