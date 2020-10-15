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15/10/2020 18:34

《真知灼見－溫灼培》澳元或轉橫行偏軟

　　《真知灼見》周四（１５日），澳洲央行行長洛威重申，為紓緩疫情對當地經濟帶來的衝擊
，該行有需要進一步寬鬆貨幣政策。另外，洛威更高調質疑，為何澳洲的國債孳息率要較其他工
業國的孳息率高出這麼多？

　　當然，洛威未有作出上述言論前，按照澳元利率期貨價格變化顯示，市場早預料澳洲央行於
１１月３日的議息會上將減息，把現時０﹒２５％息率降至０﹒１％水平。在周四洛威的言論中
，唯一使市場措手不及，是他提出要加大量寬金額，以購買較長年期國債，如１０年期國債。此
話一出，澳洲１０年國債孳息率隨即下跌。從他未提出有關意向前，澳洲１０年債息仍高企約０
﹒８４％，在提出後隨即跌至０﹒７２１％水平。這對於相對穩定的債息而言，已是一個很大跌
幅。過去，澳元匯價得到支持，很大原因是其擁有七大貨幣中最高的１０年債息率，使不少投資
者垂青。回看今年８月２８日，澳洲１０年債息還高企１﹒０４５％水平，現在雖仍較美國同年
期債息０﹒６９７５％為高，但在差距幅度上已大不如前。預料澳元在７３美仙將成短期重要上
升阻力。

　　圖表上，澳元首個下跌支持相信會是７０美仙位置，如跌穿下一支持料將是６８美仙。澳元
或許暫時會失去上升動力，但筆者也不會把澳元看得太淡，主要原因是，除了中國，全球不少國
家包括美國在內，也計劃以基建推動經濟，這會有助澳洲的鐵礦石出口。另外，受惠於亞太區內
貨幣強勢，特別是人民幣匯價強勁，料對穩定澳元匯價帶來幫助。澳元的橫行偏軟局面或會一直
維持，直到疫苗面世再為全球經濟以至商品需求帶來新動力。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼
培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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