《保險睿見－謝佩蘭》兩全其美的保障：有病可索償，無病可退保費

《保險睿見》為了替自己及家人的健康及未來添一份保障，越來越多人選擇購買危疾保險。

不過購買了危疾保險的市民往往會面對一個矛盾：他們既不想患病，但若保險最終派不上用場，

可能又會覺得付出的保費並沒有用得其所，覺得白繳保費。有保險公司深明客戶心態，推出一個

全新保費回贈保障計劃，有病可獲保障，沒索償可選擇取回全數保費，為客戶在健康保障和財務

彈性方面提供一個兩全其美的選擇。

為讓客戶可依個人需要靈活自主不同人生階段的健康保障，該產品分兩個階段執行。計劃第

一階段以一筆過賠償方式提供涵蓋全面的疾病及未知嚴重傳染病保障，為客戶提供周全的保護。

保障涵蓋多達１１５種疾病，包括５８種危疾（包括癌症、心臟病、中風）、４４種早期疾病

（包括原位癌）及１３種嚴重兒童疾病（包括自閉症），為客戶的健康提供一個嚴密的保護網。

考慮到大家對嚴重傳染病的關注，該計劃特別將世界衛生組織視為「國際關注的突發公共衛生事

件」（ＰＨＥＩＣ）的嚴重傳染病納入保障範圍，除保障現有傳染病外，亦保障將來可能出現的

未知嚴重傳染病。換言之，若將來發生類似２０１９冠狀病毒病的嚴重傳染病亦可受保，為大家

的未來添一份安心。

第一階段保障期完結時，零索償的客戶可取回１００％已繳保費。即使有理賠紀錄的客戶，

亦可在固定年期後獲退回相應的百分比的已繳保費。這個「有病可索償，無病可退保費」的設計

，讓客戶可同時兼顧健康保障與財務彈性的需要，可說是一舉兩得。

隨著平均壽命延長，核保過程亦隨之變得更繁複，市場上不少醫療保障更設有年齡上限。考

慮到這個因素，該計劃特別讓客戶可及早為長遠醫療保障造好部署：當第一階段保障期完結時，

客戶如選擇不取回１００％已繳保費，亦可選擇把１００％已繳保費存入第二階段的「醫療保障

戶口」，免核保無縫轉換至實報實銷、延續終身的醫療保障。

此外，伴隨年齡增長，醫療保障的費用會越趨昂貴，所以市民對長遠醫療保障的需求也相應

增加。為幫助客戶減輕長遠醫療開支負擔，存入了第二階段「醫療保障戶口」的已繳保費可透過

自動升級及額外保障增值，將醫療保障最高增值至１５０％已繳保費。這個特色能讓客戶的保費

發揮更大的健康保障作用，為精於理財、目光長遠的人士，在籌劃未來保障方面提供了一個明智

之選。

客戶現可透過遙距投保安排，隨時隨地投保該保費回贈保障計劃，同時可於１２月３１日前

的推廣期內享有高達３個月的保費回贈優惠。大家可聯絡財務策劃顧問了解詳情，為自己及家人

的健康保障及早造好部署，讓自己和摰愛在不同的人生階段都可活出「健康長久好生活」。

《友邦香港及澳門業務策略及財富管理總經理 謝佩蘭》

