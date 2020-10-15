ＡＴＭ齊下挫，港股全日瀉５０８點，報２４１５８點

《經濟通通訊社１５日專訊》隔晚美股續受壓，新紓困方案仍膠著，道指收市挫１６５點。

港股兩日飆５４７點後，今早曾吐逾３００點。恆指低開１３３點，報２４５３３，即穿１００

天線（約２４６４３點）和５０天線（約２４６０４點），之後跌幅曾擴大至逾３００點，低見

２４３１２；其後跌幅收窄。午後大市隨道指期貨跌勢加劇，失守上午低位，跌幅超過５００點

，十天線上見支持。最終收報２４１５８，跌５０８點或跌２﹒０６％，主板成交

１３０５﹒３８億元，大減１５﹒４％。國企指數報９７６２，跌１５８點或跌１﹒６０％。

納指期貨亞洲時段走低逾１％，過去一段時間跑贏恆指的科指借勢回調，收跌２７８點或

３﹒５７％，報７５４１點。

內地通脹回落至「１時代」，Ａ股反覆偏軟，滬指連跌兩日，收報３３３２，跌８點或跌

０﹒２６％；深證成分指數高開低走，收報１３６２４，跌６６點或跌０﹒４８％。兩市成交合

計縮減至７６４０億元人民幣。

重磅股方面，傳出螞蟻集團或遭美國納入貿易黑名單，港交所（００３８８）跌２﹒９５％

，報３６２元；友邦保險（０１２９９）跌３﹒６９％，報７８﹒３５元；中移動

（００９４１）跌２﹒０５％，報５０﹒２５元；中聯通（００７６２）跌１﹒６３％，報

５﹒４２元。５０隻成分近乎全線向下，只有申洲國際（０２３１３）升０﹒０７％，報

１３６﹒６元；已是全日表現最好藍籌。



＊螞蟻集團傳遭美列入貿易黑名單，ＡＴＭ齊挫＊



據《路透》報道，美國國務院向總統特朗普政府提交建議，將螞蟻集團納入貿易黑名單，警

告美國投資者不要參與其招股上市活動。不過螞蟻集團回應內地傳媒稱，該公司不知道任何有關

行政部門的討論，並且其業務主要在中國，對在中國市場的增長前景感到興奮。龍頭科技股回吐

，昨日創過新高的阿里巴巴（０９９８８）挫）跌４﹒３％，報２８４﹒８元；為跌幅最大藍籌

。騰訊（００７００）總裁劉熾平再減持５０萬股，收挫３﹒７５％，報５５２元。昨日破頂的

美團（０３６９０）逆市高開０﹒５％，但好快掉頭向下，收跌４﹒８１％，報２６５元；小米

集團（０１８１０）跌３﹒４４％，報２２﹒４５元；京東集團（０９６１８）跌３﹒８９％，

報３１１﹒４元。

美國國務院正式警告國際金融機構，切勿與被指打壓香港民主而被制裁的人進行業務往來，

否則這些金融機構可能面對制裁。匯豐（００００５）股價再穿３０元，低見２９﹒７元，收跌

１﹒９７％，報２９﹒９元；恆生銀行（０００１１）跌１﹒６４％，報１１３﹒８元；渣打集

團（０２８８８）跌２﹒０６％，報３５﹒６５元；中銀香港（０２３８８）跌１﹒８６％，報

２１﹒１５元。



＊內地打擊跨境賭博，濠賭股挫＊



國內擬修《刑法》，把境外賭場人員組織、招攬中國公民出境博彩的活動正式入刑，加大懲

罰力度。濠賭股續受壓，銀娛（０００２７）跌０﹒６８％，報５１﹒０５元；金沙中國

（０１９２８）挫１﹒２８％，報２７元；永利澳門（０１１２８）跌１﹒２６％，報

１０﹒９８元；美高梅（０２２８２）跌１﹒５２％，報９﹒１元；澳博控股（００８８０）滯

３﹒２１％，報８﹒１４元。

汽車股及新能源概念繼續受追捧，不過市況午後明顯轉差，個別股份先升後回。比亞迪

（０１２１１）軟０﹒１５％，報１３４﹒３元；吉利（００１７５）軟０﹒２４％，報

１６﹒７元；東風集團（００４８９）急漲５﹒６７％，報５﹒５９元；贛鋒鋰業

（０１７７２）升３﹒４１％，報４４元。零件股浙江世寶（０１０５７）料首三季扭虧，升

６﹒６７％，報０﹒９６元；零售商永達汽車（０３６６９）飆升５﹒１％，報１０﹒３元；五

龍動力（００３７８）飆升３２﹒７６％，報０﹒０７７元；五菱汽車（００３０５）飆

４２﹒４２％，報０﹒４７元。據報，上汽通用五菱旗下五菱巨集光近日推出新款Ａ００級新能

源車宏光ＭＩＮＩＥＶ，９月銷量達２０１５０輛。



＊光伏股齊回吐，福萊特玻璃瀉近一成＊



光伏股沽壓大，福萊特玻璃（０６８６５）挫９﹒０６％，報２３﹒１元；信義玻璃

（００８６８）跌２﹒９４％，報１５﹒８２元；信義光能（００９６８）跌３﹒３７％，報

１３﹒１８元；信義能源（０３８６８）挫３﹒７８％，報４﹒０７元；保利協鑫

（０３８００）跌５﹒２６％，報０﹒３６元；卡姆丹克（００７１２）跌８﹒３３％，報

０﹒１１元。

物管股拋售壓力亦重，寶龍商業（０９９０９）瀉８﹒２３％，報２６﹒２元；永升生活服

務（０１９９５）挫７﹒６％，報１４﹒１元；綠城服務（０２８６９）跌３﹒８８％，報

９﹒４１元；保利物業（０６０４９）跌６﹒４３％，報５７﹒４５元。（ｃａ）

