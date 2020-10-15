《股金豐采－涂國彬》大選前審慎，金價有支持

《股金豐采》投資者目前特別關注美國紓困方案，現在談判還是沒有新的進展。

美國財長表示，兩黨在大選前達成全面紓困協定困難大，擔憂情緒增加。美聯儲副主席表示

，美國經濟還需要再多一年甚至更長時間才能恢復到疫情前的水平。再加上大選等地緣政治風險

，投資者更多願意保持謹慎的態度，資產價格對於消息非常敏感。



＊ＶＩＸ連漲三日＊



恐慌指數ＶＩＸ在１０月第二周下跌近一成，第三周已經連續上漲三日至２６﹒４。不過，

美匯指數結束兩日連陽，金價則反彈回１９００美元樓上。美股雖然有樂觀業績支持，但三大指

數還是連跌兩日。

周三（１４日）美元回吐漲幅，受制於２０日線，結束兩日連陽，回落０﹒１６％。美元和

黃金的負相關性大，黃金就趁此機會反彈，重新回到１９００美元上方，周三高見１９１３﹒２

美元，但實際上上行動能還是有限的，目前被困在區間內。好在大的寬鬆環境不改，黃金才不至

於有太大下行空間。



＊白銀反彈乏力＊



白銀從９月下旬開始破壞了趨勢，跌至１００和５０日線之間震盪。本周初一度站上２５美

元一線，但還是未能企穩。周二下行壓力增加，失守５和２０日線，昨日止跌，跟隨黃金反彈，

但動能有限。

鈀金在連續調整兩日後，５０日線附近還是有支持，昨日做出反彈。在企穩２０日線的基礎

上，最終收漲０﹒９４％至２３６６﹒３美元，目前還能夠保持反彈上行的趨勢。

鉑金則繼續保持弱勢，從９月下旬開始運行在９００美元水平下方，本周已經連續下跌三日

至８６３﹒４美元，短線保持區間弱勢震盪，缺乏明確的方向，１０００美元阻力非常大。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



（權益披露：本人涂國彬為證監會持牌人士，本人及╱或本人之聯繫人並無直接持有所述股份，

本人所投資及管理的基金持有ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）╱招金（０１８１８）╱紫金（

０２８９９）╱江銅（００３５８），港股市場以外的黃金ＥＴＦ╱白銀ＥＴＦ╱礦業股之財務

權益。）



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