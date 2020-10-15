《股金豐采－涂國彬》大選前審慎，金價有支持

《股金豐采》投資者目前特別關注美國紓困方案，現在談判還是沒有新的進展。
美國財長表示，兩黨在大選前達成全面紓困協定困難大，擔憂情緒增加。美聯儲副主席表示
，美國經濟還需要再多一年甚至更長時間才能恢復到疫情前的水平。再加上大選等地緣政治風險
，投資者更多願意保持謹慎的態度，資產價格對於消息非常敏感。
＊ＶＩＸ連漲三日＊
恐慌指數ＶＩＸ在１０月第二周下跌近一成，第三周已經連續上漲三日至２６﹒４。不過，
美匯指數結束兩日連陽，金價則反彈回１９００美元樓上。美股雖然有樂觀業績支持，但三大指
數還是連跌兩日。
周三（１４日）美元回吐漲幅，受制於２０日線，結束兩日連陽，回落０﹒１６％。美元和
黃金的負相關性大，黃金就趁此機會反彈，重新回到１９００美元上方，周三高見１９１３﹒２
美元，但實際上上行動能還是有限的，目前被困在區間內。好在大的寬鬆環境不改，黃金才不至
於有太大下行空間。
＊白銀反彈乏力＊
白銀從９月下旬開始破壞了趨勢，跌至１００和５０日線之間震盪。本周初一度站上２５美
元一線，但還是未能企穩。周二下行壓力增加，失守５和２０日線，昨日止跌，跟隨黃金反彈，
但動能有限。
鈀金在連續調整兩日後，５０日線附近還是有支持，昨日做出反彈。在企穩２０日線的基礎
上，最終收漲０﹒９４％至２３６６﹒３美元，目前還能夠保持反彈上行的趨勢。
鉑金則繼續保持弱勢，從９月下旬開始運行在９００美元水平下方，本周已經連續下跌三日
至８６３﹒４美元，短線保持區間弱勢震盪，缺乏明確的方向，１０００美元阻力非常大。
《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
（權益披露：本人涂國彬為證監會持牌人士，本人及╱或本人之聯繫人並無直接持有所述股份，
本人所投資及管理的基金持有ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）╱招金（０１８１８）╱紫金（
０２８９９）╱江銅（００３５８），港股市場以外的黃金ＥＴＦ╱白銀ＥＴＦ╱礦業股之財務
權益。）
【ｅｔｎｅｔ Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ
ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８
Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ
etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei