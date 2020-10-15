《鍾之日記》阿里受困擾，股價急回調

《鍾之日記》１０月１５日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國民主黨總統候選人拜登被爆與兒子亨特涉及與烏克蘭進行引起爭議交易，美國國會參議

院將展開調查，總統大選再添變數，美股期貨跌幅於港股收市後再度擴大，當中納指期貨現挫近

２％。

受外圍不利因素影響，香江魚缸兩日飆５４７點後，今日回吐。恆指低開１３３點，之後跌

幅曾擴大，最終收報２４１５８，跌５０８點或跌２﹒０６％，主板成交１３０５﹒３８億元，

大減１５﹒４％。ＡＴＭ全線跌，螞蟻集團傳遭美國務院提案列入貿易黑名單，阿里巴巴

（０９９８８）跌逾４％，為跌幅最大藍籌；騰訊（００７００）總裁劉熾平再減持５０萬股，

騰訊收挫３﹒７５％。另外，美團點評（０３６９０）亦跌逾４％。

美國國務院正式警告國際金融機構，切勿與被指打壓香港民主而被制裁的人進行業務往來，

否則這些金融機構可能面對制裁。匯豐（００００５）收跌１﹒９７％，穿３０元。



＊內地通脹工業數據遜，Ａ場收跌＊



內地９月豬肉價格同比漲幅較上月大幅回落，帶動ＣＰＩ同比漲幅降至１﹒７％，重回「１

時代」，創下２０１９年２月以來最低水平。９月ＰＰＩ同比降幅擴大至２﹒１％遜預期，連跌

８個月，表明工業需求依然疲弱。數據反映中國經濟發展未如預期般蓬勃，滬深兩市表現疲軟，

權重金融板塊早市暴力拉升，午後升幅回落，滬綜指全日走軟０﹒２６％，報３３３２﹒１８點

。深交所今早系統異常半小時，特向投資者致歉，深成指收軟０﹒４８％。

人民銀行今日提前增量續做５０００億元人民幣（到期量２０００億）１年期ＭＬＦ操作，

加上逆回購操作５００億人幣，今日放水５５００億人幣。不過增量續做並未能刺激交投，兩市

成交共７６４０億元人民幣，按日減少７﹒７％。



＊阿里不討好，美國擬制裁台灣又杯葛＊



外電引述知情人士報道，美國國務院已呈交提案，建議特朗普政府將中國螞蟻集團納入貿易

黑名單。報道指目前未知華府機構對該提案的決定，但行動表明特朗普政府內的對中強硬派現正

試圖釋出訊息，以遏阻美國投資者參與螞蟻集團ＩＰＯ。螞蟻集團回應內地傳媒稱，不了解美國

政府任何相關討論，強調集團業務主要在中國，並對在中國市場的增長前景感到興奮。

受消息影響，阿里巴巴（０９９８８）全日股價跌４﹒３％，收報２８４﹒８元。

中國外交部發言人趙立堅今日回應表示，中方一貫反對美國泛化國家安全概念，濫用國家力

量，無理打壓外國企業的霸權行徑。美方應切實尊重市場經濟和公平競爭原則，中方將繼續採取

必要措施，維護中國企業的正當權益。

另外，英商克雷達台灣分公司今日宣布，旗下「淘寶台灣」將於今年１２月３１日２３時

５９分正式停止在台營運，並於今早１１時關閉買家下單、賣家入駐及商品上架等功能，公司承

諾會全力協助賣方盡速履行此前已完成的商品交易，亦妥善安排員工的離職補償和後續就業協助

。

淘寶去年進軍台灣，才不過一年便黯然退場，儘管淘寶台灣聲稱母公司是英商克雷達，但台

灣的經濟部投審會於今年８月認定淘寶台灣為陸資，因阿里巴巴可操控克雷達的營運方針，並對

其具有控制能力，台方當時要求克雷達在６個月的限期內撤回投資或改正。



＊港與星州建「旅遊氣泡」，國泰股價急起飛＊



熱愛出外旅遊的香港人終於迎來喜訊。商務及經濟發展局局長邱騰華今日宣布，香港與新加

坡已就建立雙邊「航空旅遊氣泡」達成原則性協議，希望數周之內可敲定細節。只要達成特定條

件，新加坡和香港旅客可以恢復往來而且不受限制，更無須接受檢疫或履行居家通知。

條件包括：（１）「航空旅遊氣泡」旅客須在出發前７２小時接受兩地互認的病毒檢測，並

呈陰性；（２）須乘搭特定航班，這些航班並不會接載任何轉機旅客或非「航空旅遊氣泡」旅客

，配合兩地疫情的發展，特定航班數目可仍增減甚至暫停。

邱騰華早前表示，與１１個國家地區初步商討旅遊氣泡安排時，部分或有額外要求，例如地

方較大的國家會限制入境者活動範圍，亦要研究雙方往來航班上，是否容許兩地以外的旅客同機

。他又指，商討前提需建基於雙邊防疫工作；若要恢復往來，出發前須接受雙方認可的病毒檢測

，到達後亦要再進行檢測。

不過，邱騰華強調，台灣不在１１個國家地區名單之內，建立旅遊氣泡要考慮台港兩地的意

願。

「旅遊氣泡」終於有下文，高興的除了港人，還有疫情期間近乎停擺的旅遊業。國泰

（００２９３）盤中率先興奮，今日收漲６﹒１％；但消息未有提振中資航空股，南航

（０１０５５）跌１﹒９％，東航（００６７０）亦挫２﹒８％。

本地旅行社同樣振奮，東瀛遊（０６８８２）、縱橫遊（０８０６９）均飆５％。



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