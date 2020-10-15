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即市新聞

15/10/2020 09:05

《投資心得－潘鐵珊》百勝經營改善，提高數字化技術及配送能力

　　《投資心得》百勝中國（０９９８７）為目前國內最大的餐飲企業，旗下有肯德基及必勝客
在國內的獨家經營和授權經營權，以及有小肥羊、黃記煌、ＣＯＦＦｉｉ　＆　ＪＯＹ、東方既
白、塔可貝爾及Ｌａｖａｚｚａ等不同品牌。集團餐廳網絡遍布國內外，至今年七月已突破一萬
家門店。截至今年６月３０日止的六個月中期業績，集團錄得總收入達４４﹒３億美元，比去年
同期減１７﹒４％；而歸屬集團的淨利潤則同比降５１﹒５％至１﹒９億美元。主要由於受到今
年疫情影響以致同店銷售額下降，及有餐廳暫時停業等所致。

＊考慮現價買入，上望４５０元＊

　　集團主要發展特許經營模式、新餐廳品牌概念及線上業務，以增加品牌組合的銷售及盈利。
除了會繼續策略性拓展餐廳網絡外，受到疫情影響，外送亦成為飲食業的新常態，故集團亦計劃
開展多項提高數字化及配送能力的技術投入，而加強捕捉除堂食以外的收入源。
　　雖然集團在今年２月份國內疫情的高峰期關閉了約３５％的餐廳，農曆新年時的銷售額亦較
往年下降四至五成，但第二季度的經營有所改善，包括四至五月的銷售額錄得環比增長。而截至
七月，在中國超過９９％以上的門店亦已開業，集團亦加強宣傳和品牌能力，於七月成為北京２
０２２年冬奧會和冬殘奧會的官方餐飲服務贊助商，亦是中國奧委會直至２０２４年底前的官方
贊助商。憑著集團獨有的本地化運營專業知識及開發能力，相信在未來隨著疫情進一步趨穩，能
有快速及可持續的增長。可考慮於現價買入，上望４５０元，跌穿３８０元止蝕。
《香港股票分析師協會副主席　潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄
逢周四刊出）
　
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