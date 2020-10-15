《思前想後－郭思治》港股上試２５２５４，本月先低後高形態主導

《思前想後》自踏進１０月份後，港股不但己漸擺脫反覆尋底之弱勢，且在頗為淡靜之交投

下穩步推上，大市繼於成功重越１０天線（２３８４０點）及２０天線（２４０２６點）之後，

更於進一步重越５０天線（２４６０４點）及１００天線（２４６４０點），而成交金額亦漸見

增加。由於動力己漸配合，故單從走勢上看，短期後市或會伺機進一步上試２５０００點及９月

１日之高位２５２５４點。直到目前一刻止計，本月大市在先低後高之形態主導下，月內之波幅

己擴闊至１１３４點（５日之低位２３６７４點升至１４日之高位２４８０８點），但一個月之

高低位是不該同時出現於７個交易日之內，故只要先低後高之形態不變，在本月餘下之交易日，

技術上該有更高之指數出現，至於後市能否發展成新一輪之中期反彈、當需視乎成交金額能否保

持在１５００億元或以上。



＊內銀內險內地劵商股輕注順勢而行＊



值得留意的是，受國家主席南下視察所刺激，一眾大灣區概念股紛紛做好，如深圳國際（０

０１５２）、深圳控股（００６０４）、越秀地產（００１２３）等均見急升，相對往績而言，

上述股份之市盈率仍偏低，故在估值不高下，細注順勢吸納之風險有限。另外，Ａ股有漸轉勇之

感，故內銀、內險及內地劵商股亦可輕注順勢而行，只要做好風險管理，輕注一博無妨。

翼辰實業（０１５９６）中期業績亮麗，營業額達５﹒７６億元人民幣，同比增長２８﹒８

％，毛利為２﹒１９億元人民幣上升５３﹒６％，歸屬母公司利潤約為１﹒２７億元人民幣增加

４１﹒３％。值得一提的是，集團注重降本增效，毛利率領先同業，２０２０年上半年毛利率對

比亦優於同業。

集團擬回歸Ａ股，把握國際和國內市場的雙重機遇，擬申請首次公開發行Ａ股股票，並在深

圳證券交易所創業板上市，發行不超過１﹒５８４４２億股，每股面積０﹒５０元人民幣。此舉

將為集團帶來更充足的資金，從而加快集團進入發展新階段。



＊翼辰實業回Ａ集資，加快業務發展＊



集團未來發展前景樂觀，中國國家鐵路集團於今年８月１２日發布的《新時代交通強國鐵路

先行規劃綱要》明確提出，到２０３５年會率先建成國內外互聯互通、區際多路暢通、省會同效

連通、地市快速通達、縣域基本覆蓋、樞細銜接順暢及網絡設施智慧升級。同時亦指出到２０３

５年，全國鐵路網將達２０萬公里左右，其中高鐵達７萬公里左右；２０萬人口以上城市實現以

鐵路覆蓋，５０萬人口以上城市則以高鐵通達。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄

逢周四刊出）



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