《輪證高清－孫明哲》資金轉移吼個股牛熊，牛熊窩輪間如何取捨？

《輪證高清》恆指於上月２５日低見２３１２４點的接近４個月低位，指數其後反彈，本周

一一度重上２４７００點，這１０個交易日從低位累積上升逾１５００點。觀察這１０個交易的

資金流入，資金集中留意淡倉為主，最多資金流入的是恆指淡倉，恆指熊證有近４億元流入，恆

指認沽證有約６０００元流入。個股方面，流入科技股（如ＡＴＭ）都是以淡倉為主，值得留意

的是資金較平均分布於認沽證及熊證，以騰訊為例，在上述１０個交易日分別有３０００萬及

２７００萬元流入認沽證及熊證，這情況在阿里及美團淡倉都有出現，可見有別於從前較多資金

留意認股證，近日投資者對個股牛熊證的興趣有所上升，為什麼投資者會轉移留意個股牛熊證呢

？

投資者部署認股證及牛熊證最大的原因是希望利用其槓桿效應，所以比較兩者的槓桿就知道

為何多了投資者留意牛熊證。騰訊沽１５９４９行使價４９８元，明年１月到期，屬於中期輕微

價外證，提供實際槓桿約９倍；騰訊熊５５５２６，收回價５９０元，距離執筆時騰訊５５７元

有近６％（約３０元）的差距，是合適持倉過夜的距離，提供約１４倍槓桿。這種收回距離不太

近的熊證，已比條款合適的認沽證提供多約５倍槓桿，部分投資者亦因此而留意騰訊熊證。

當然，牛熊證相比認股證有額外的收回風險，投資者就需要自行衡量這個距離值不值得換取

更高的潛在回報。如投資者認為自己可承受更高風險，可利用牛熊證搜尋器（ｈｔｔｐｓ：╱╱

ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｃｇｉ╱ｃｂｂｃ╱ｃｂｂｃ＿ｓｅａｒｃｈ

﹒ｃｇｉ）尋找收回價更近槓桿更高的產品，但同時要留意需要承擔更高的收回風險。

另一方面，騰訊牛證雖然整體錄得資金流走，部分貼價牛證仍見資金流入，特別是最貼價的

牛證，投資者希望利用貼價牛證換取更高槓桿，可留意貼價牛６０５５８，收回價５４１﹒９９

元，屬貼價高槓桿產品，適合作即市部署。

總括來說，現時市場上有不同的產品可供投資者選擇，有認股證及牛熊證，認股證中有不同

的條款，牛熊證亦有不同收回水平的產品，各種產品都有不同的風險及潛在回報，投資者可分析

產品的特性，配合當時市況的變化，如股價變化、波動性等因素，加上自己的投資策略及風險胃

納，找出合符自己需要的產品。《高盛董事總經理 孫明哲》

《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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