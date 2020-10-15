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即市新聞

15/10/2020 14:43

《輪證高清－孫明哲》資金轉移吼個股牛熊，牛熊窩輪間如何取捨？

　　《輪證高清》恆指於上月２５日低見２３１２４點的接近４個月低位，指數其後反彈，本周
一一度重上２４７００點，這１０個交易日從低位累積上升逾１５００點。觀察這１０個交易的
資金流入，資金集中留意淡倉為主，最多資金流入的是恆指淡倉，恆指熊證有近４億元流入，恆
指認沽證有約６０００元流入。個股方面，流入科技股（如ＡＴＭ）都是以淡倉為主，值得留意
的是資金較平均分布於認沽證及熊證，以騰訊為例，在上述１０個交易日分別有３０００萬及
２７００萬元流入認沽證及熊證，這情況在阿里及美團淡倉都有出現，可見有別於從前較多資金
留意認股證，近日投資者對個股牛熊證的興趣有所上升，為什麼投資者會轉移留意個股牛熊證呢

　　投資者部署認股證及牛熊證最大的原因是希望利用其槓桿效應，所以比較兩者的槓桿就知道
為何多了投資者留意牛熊證。騰訊沽１５９４９行使價４９８元，明年１月到期，屬於中期輕微
價外證，提供實際槓桿約９倍；騰訊熊５５５２６，收回價５９０元，距離執筆時騰訊５５７元
有近６％（約３０元）的差距，是合適持倉過夜的距離，提供約１４倍槓桿。這種收回距離不太
近的熊證，已比條款合適的認沽證提供多約５倍槓桿，部分投資者亦因此而留意騰訊熊證。
　　當然，牛熊證相比認股證有額外的收回風險，投資者就需要自行衡量這個距離值不值得換取
更高的潛在回報。如投資者認為自己可承受更高風險，可利用牛熊證搜尋器（ｈｔｔｐｓ：╱╱
ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｃｇｉ╱ｃｂｂｃ╱ｃｂｂｃ＿ｓｅａｒｃｈ
﹒ｃｇｉ）尋找收回價更近槓桿更高的產品，但同時要留意需要承擔更高的收回風險。
　　另一方面，騰訊牛證雖然整體錄得資金流走，部分貼價牛證仍見資金流入，特別是最貼價的
牛證，投資者希望利用貼價牛證換取更高槓桿，可留意貼價牛６０５５８，收回價５４１﹒９９
元，屬貼價高槓桿產品，適合作即市部署。
　　總括來說，現時市場上有不同的產品可供投資者選擇，有認股證及牛熊證，認股證中有不同
的條款，牛熊證亦有不同收回水平的產品，各種產品都有不同的風險及潛在回報，投資者可分析
產品的特性，配合當時市況的變化，如股價變化、波動性等因素，加上自己的投資策略及風險胃
納，找出合符自己需要的產品。《高盛董事總經理　孫明哲》
《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
　
＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買
結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃
非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上
市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

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