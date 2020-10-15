【數據解讀】國信證券：料１０月ＣＰＩ同比漲幅回落至１％以下

《經濟通通訊社１５日專訊》隨著生豬生產持續恢復，豬肉供給的增加，９月豬肉價格同比

漲幅較上月大幅回落，帶動中國９月ＣＰＩ同比漲幅降至１﹒７％，重回「１時代」，低於市場

預期，並創下２０１９年２月以來最低水平。ＰＰＩ方面同比降幅擴大至２﹒１％略遜預期，表

明工業需求依然疲弱。國信證券宏觀固收董德志團隊表示，９月食品和非食品價格環比均低於季

節性。１０月前兩周食品價格整體繼續下跌，預計１０月食品價格環比仍明顯低於季節性水平。

非食品方面，９月底人行公布的三季度未來物價預期指數較二季度明顯抬升，顯示國內通脹

預期確實有所抬頭，相應地看到對通脹預期敏感的國內服務品價格９月開始持平季節性水平，這

是今年４月以來服務品價格首次從低於季節性水平恢復到持平季節性水平。

後續若通脹預期繼續升溫，服務品價格或開始超越季節性水平，但考慮到非食品中的工業品

價格近期有所走弱，預計１０月國內非食品價格環比或持平季節性水平。整體來看，２０２０年

１０月ＣＰＩ環比或低於季節性水平，由於去年基數較高，２０２０年１０月ＣＰＩ同比或大幅

回落至１﹒０％以下。

ＰＰＩ方面，９月ＰＰＩ同比小幅回落，環比漲幅繼續收窄。預計這種上漲勢頭在１０月仍

將延續，今年１０月ＰＰＩ環比大概率繼續維持正值，ＰＰＩ同比或小幅回升至負２﹒０％。（

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