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15/10/2020 11:43

【數據解讀】國信證券：料１０月ＣＰＩ同比漲幅回落至１％以下

　　《經濟通通訊社１５日專訊》隨著生豬生產持續恢復，豬肉供給的增加，９月豬肉價格同比
漲幅較上月大幅回落，帶動中國９月ＣＰＩ同比漲幅降至１﹒７％，重回「１時代」，低於市場
預期，並創下２０１９年２月以來最低水平。ＰＰＩ方面同比降幅擴大至２﹒１％略遜預期，表
明工業需求依然疲弱。國信證券宏觀固收董德志團隊表示，９月食品和非食品價格環比均低於季
節性。１０月前兩周食品價格整體繼續下跌，預計１０月食品價格環比仍明顯低於季節性水平。
　　非食品方面，９月底人行公布的三季度未來物價預期指數較二季度明顯抬升，顯示國內通脹
預期確實有所抬頭，相應地看到對通脹預期敏感的國內服務品價格９月開始持平季節性水平，這
是今年４月以來服務品價格首次從低於季節性水平恢復到持平季節性水平。
　　後續若通脹預期繼續升溫，服務品價格或開始超越季節性水平，但考慮到非食品中的工業品
價格近期有所走弱，預計１０月國內非食品價格環比或持平季節性水平。整體來看，２０２０年
１０月ＣＰＩ環比或低於季節性水平，由於去年基數較高，２０２０年１０月ＣＰＩ同比或大幅
回落至１﹒０％以下。
　　ＰＰＩ方面，９月ＰＰＩ同比小幅回落，環比漲幅繼續收窄。預計這種上漲勢頭在１０月仍
將延續，今年１０月ＰＰＩ環比大概率繼續維持正值，ＰＰＩ同比或小幅回升至負２﹒０％。（
ｗｌ）

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