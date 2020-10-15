【聚焦數據】內地９月ＰＰＩ同比跌幅擴大至２﹒１％，遜於預期

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，２０２０年９月份，全國工業生產者出廠價
格（ＰＰＩ）同比下降２﹒１％，降幅較８月擴大０﹒１個百分點，遜於市場預期的降
１﹒８％；８月ＰＰＩ環比上漲０﹒１％；工業生產者購進價格同比下降２﹒３％，環比上漲０
﹒４％。
１?９月平均，工業生產者出廠價格比去年同期下降２﹒０％，工業生產者購進價格下降２
﹒６％。（ｗｌ）
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