《法證攻防－林恩》騰訊創一年新高

《法證攻防》Ａ股市場上周五（９日）重開，北水資金恢復南下，大市場成交金額重上千億

元之上。國家主席習近平本周南下視察，並出席深圳經濟特區建立４０周年大會，市場關注大灣

區發展及內需科技主題。上周五錄得最多北水淨流入是美團點評（０３６９０），約１５﹒６億

元。本周一最多北水資金淨流入的是騰訊（００７００），約１８﹒１億元。美團、阿里

（０９９８８）創上市新高，騰訊都刷新一年高位。美團、阿里、騰訊的總部分別在北京、杭州

、深圳。

本周二（１３日）港股因颱風影響全日休市，蘋果公司於本港時間周三凌晨１點再次舉行發

布會，推出４款支援５Ｇ的ｉＰｈｏｎｅ１２系列新手機。結合騰訊旗下《英雄聯盟》手機版遊

戲的畫面，蘋果展示了５Ｇ網絡的優勢以及新產品的功能，市場憧憬《英雄聯盟：激鬥峽谷》會

否於年底上線。

騰訊股價自７月頭起在５００元關口至５６５元水平之間波幅上落，周三突破此橫行區頂部

，創５２周新高５７４元。騰訊股價暫錄３連升，如繼續看好騰訊後市走勢，可以留意



＊騰訊購１５９４５，行使價６２０元，實際槓桿８倍，引伸波幅３６％，２０２１年２月２日

到期。

＊騰訊牛５７４７８，收回價５３０元，行使價５２７元，實際槓桿１２倍，２０２１年１１月

２９日到期。



資金流方面，過去五個交易日均錄得資金流出騰訊牛證及認購證，合共約１﹒３億元，淡倉

流入有４５１２萬元。如覺得後市騰訊股價會向下調整，可留意騰訊沽２５７３１，行使價

５００﹒８８元，實際槓桿７﹒８倍，引伸波幅３６％，２０２１年２月２日到期。騰訊熊

６２５９９，收回價６１０元，行使價６１３元，實際槓桿１２﹒７倍，２０２１年１２月３０

日到期。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



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