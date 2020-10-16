《陸言堂－陳永陸》市場已習慣中美間角力，旅業復甦要待疫苗面世

《陸言堂》美國總統大選正進入直路，一些「中國牌」似乎正在推出，當中包括阿里巴巴（

０９９８８）旗下螞蟻集團，可能被美國列入貿易黑名單。有關消息一度令阿里巴巴的股價大跌

，不過由於螞蟻其實未在美國當地開設支付寶，所以根本不會收集到美國用戶的數據，又或者就

算被列入貿易黑名單，其實對阿里巴巴及螞蟻集團的影響十分有限，故此阿里巴巴今日（１６日

）的股價出現明顯的反彈，同時港股亦似乎擺脫了昨日（１５日）的弱勢。



事實上，現在市場似乎已習慣了中美間的角力，可能帶來的影響，好像美國正式警告所有國

際金融機構，不可與被認為鎮壓香港民主的個人有業務往來，否則可能面臨制裁。不過，有關消

息似乎沒有為匯控（００００５）及渣打（０２８８８）等股票帶來任何壓力，因為兩家股份早

已處於低位，股價早已反映了國際銀行要面對中美的行動所形成的夾擊問題，故此美國最新警告

，沒有為匯控及渣打的股價帶來壓力，亦屬正常。



更重要是現在全球息率正處於低位，部分國家如澳洲短期更有減息壓力，在貸款需求持續低

迷，以及息差持續收窄下，大部分國際銀行的經營仍處於艱難時期，所以就算沒有中美處於冷戰

格局，一眾國際銀行如匯控及渣打，前景仍然十分不明朗，投資價值絕對不高。



＊疫苗未出，旅遊業難樂觀＊



事實上，疫情對經濟帶來的影響，似乎並非一時三刻可以解決，尤其是旅遊業的情況，似乎

更不樂觀。雖然香港正與區內不少國家，研究推行「旅遊氣泡」政策，其中新加坡更與香港簽訂

了初步的協議，可是是否可以為香港的旅遊業帶來重大的刺激？其實不容樂觀，只要看看澳門的

情況，相信大家就會明白，就算香港與部分城市及國家重新通關，就不代表香港的旅客人數便可

以即時回升。



要知道澳門的疫情在過去一直都控制理想，同時正在上月底已經與內地重新通關，不過根據

澳門旅遊局數據顯示，黃金周首七日到訪澳門的旅客，只有１３﹒９萬人次，按年跌８５﹒７％

，其中來自內地的旅客有約１３萬人次，按年下跌８３﹒６％，如此表現的確令不少人大跌眼鏡

。而澳門的情況亦反映出，就算因為疫情得以控制並重新通關，可是其他地方的旅客是否願意入

境，其實亦是一大疑問，情況就等同於就算香港人在短期內可以到新加坡旅遊，而不需要被隔離

，又有多少人願意現在起行？



所以當國泰（００２９３）因為此消息而被推高，或者只是一個短期的炒作，因為全球的旅

遊業要真正復甦，可能要等疫苗真正推出，全球的確診個案大減，大家才會恢復旅遊的信心，而

時間或者是明年第一季尾至第二季初。《獨立股評人 陳永陸》



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