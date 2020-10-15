《ＥＴＦ動向－凌子敬》失「息」環境下要「息」揀投資機遇

《ＥＴＦ動向》今年股市中其中一最大的消息，莫過於今年４月匯豐銀行（００００５）宣

布取消派息，其後渣打銀行（０２８８８）等多間英國銀行亦取消派息，雖然最近匯控的行政總

裁祈耀年（Ｎｏｅｌ Ｑｕｉｎｎ）表示會因應集團的全年業績再審視股息政策，但已令許多以

食息一族的投資者已經大失預算。另一方面，聯儲局亦於今年９月時宣布最少直至２０２３年前

聯儲局會將其息口維持於接近０的水平，可見短其內加息的壓力並不高，而因應今年疫情的關係

，１０年期的美國國庫債券孳息率（截至２０２０年９月３０日為０﹒６７％）已跌至歷史新低

，反映普遍債券價格已升至偏高的水平。傳統收息工具已經於現時失去光環，投資者要再尋覓新

的工具作穩定收息。然而，根據香港政府統計處的９月份預測，２０２０年全年的基本消費物價

通脹率為１﹒８％，即是如果閣下有１００萬元的存款放於銀行，而基本上現時銀行存款的利率

接近０的情況下，通脹會每日慢慢地從你的荷包偷走你５０元的購買力，又或者是每日偷走你一

杯不錯的咖啡及早餐。

除了一般的傳統高息股以及債券外，房地產投資信託（ＲＥＩＴ，ｒｅａｌ ｅｓｔａｔｅ

ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ ｔｒｕｓｔ）是一個不錯的收息投資選擇。根據港交所的定義，

ＲＥＩＴ為集體投資計劃的一種，透過集中投資於可帶來收入的房地產項目，例如：房地產項目

，例如購物中心、寫字樓、酒店及服務式公寓，以爭取為投資者提供定期收入。而亞洲地區大部

分的ＲＥＩＴ的派息政策都有法律上的規限，是需要將期股息分派比率定為最少９０％，簡單而

言，信託內所得的租金收入扣除開支後至少有９０％要作為派息之用，因有法律的規限下，投資

者可以獲得較為穩定的派息。

提到ＲＥＩＴ，香港投資者較為熟識的會是領展房產基金（００８２３），最新的派息率為

４﹒４９％，而香港的ＲＥＩＴ一共有１２隻，除了８２３外，較多人熟識的為置富產業信託

（００７７８），其下的投資組合主要為商場（包括置富第一城，馬鞍山廣場，都會駅等），最

新的派息率為７﹒４％。要留意的是，大部分香港的ＲＥＩＴ都主要集中在香港及內地的商場及

住宅，可能會較受香港及內地房地產估值影響其格價。放眼亞洲，日本、新加坡、澳洲的

ＲＥＩＴ比香港市場更成熟，ＲＥＩＴ的數目分別有６２隻，４１隻以及４５隻，而業務上並不

只是包括商場及住宅項目，一些於疫情下相對受影響較少甚至受惠的行業包括物流中心、能源儲

蓄倉、退休中心、醫院等的房地產項目亦包括在內。投資於亞洲ＲＥＩＴ的好處是除了可以得到

較穩定派息外，亦可以受惠於「後疫情時代」的經濟反彈。亞洲整體的ＲＥＩＴ價格經歷了３月

份時的大跌幅後已經反彈，最近香港疫情緩和下可見食肆及商場的人流都絡繹不絕，而經濟的漸

漸復甦會令相關ＲＥＩＴ的估值有所提升。可見亞洲ＲＥＩＴ的投資是一個攻守兼備的投資策略

。

對於一般的投資者而言，要了解整體亞洲的ＲＥＩＴ甚至要落實投資於日本、新加坡及澳洲

的股市可能有一定的難度，要化煩為簡，投資者可以不妨留意亞洲ＲＥＩＴ相關的ＥＴＦ。

《三星資產運用（香港）ＥＴＦ投資策略副總裁 凌子敬》

