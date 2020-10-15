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即市新聞

15/10/2020 08:02

《豪匯有期－陳健豪》總統選舉入直路，匯市震盪為主

　　《豪匯有期》美國總統大選進入白熱化階段，市場焦點主要有三：首先自然是圍繞總統特朗
普，在民意調查落後近１５％下，是否再有驚人言論或行為。另外就是新一輪的經濟刺激方案以
及疫情的進展等三大主題。
　
　　雖然市場相當關注總統選舉，不過投資市場似乎開始習慣，例如早前有說法指特朗普勝出有
利股市，拜登獲勝則不利股市，不過近日拜登領先股市同樣出現過上升，似乎有點不攻自破，反
而市場擔心特朗普若落敗會否不認輸而引發的混亂機會更高，反映美匯指數在１１月總統大選前
，暫時都有機會繼續受惠於避險情緒而重新下跌風險稍低。
　
　　另一方面，美國國會就財政刺激計劃的談判繼續陷入僵局，說穿了就是兩黨之間為總統大選
前爭取選票的手段，國會在１１月選舉前達成新經濟救濟方案的希望變得越來越低。我仍相信最
終有方案的機會高，始終近日美國數據普通，加上疫情反覆，美國人極需要新一輪經濟刺激方案
，否則企業難以捱過寒冬而裁員潮持續，經濟增長動力難以維持。當然，有方案亦不代表動力回
復，始終企業老闆也比較後知後覺，必須看到曙光或需求才會重新招聘及擴充業務，所以政府乃
發揮火車頭角色，不過這個方案又會進一步加劇美國財政赤字，相信美元在大選過後維持下跌趨
勢機會極高。要留意中國積極推動數字人民幣，包括在５年內完成數碼人民幣內部試點測試，而
今年歐洲共同基金的成立，兩者對打破美元壟斷的壓力越來越大，美元仍將反覆下跌機會高。
　
　　最後在疫情方面，美國確診人數超過８００萬人，但執筆時就傳出強生宣布暫停疫苗的臨床
試驗，打擊了市場憧憬疫苗很快可以面世的信心，加上未有刺激經濟方案，即使ＩＭＦ上調今年
環球經濟預測至收縮４﹒４％，也難言屬好消息，極其量只能說年初疫情爆發時，環球過分悲觀
而已。預料一眾外幣在美國總統大選前仍將保持區間震盪走勢，其中歐元若有機會在
１﹒１５００－１﹒１６５０，仍屬中線吸納的理想水平，而澳元兌美元則在０﹒７０００－
０﹒７４００高位整固，近日受市場預期央行將在短期將息率由０﹒２５％減至０﹒１％困擾，
但預期央行仍否定負利率的機會，若有機會回調至早前提及的支持位０﹒７０２０－
０﹒７０５０，亦可以嘗試吸納，跌穿０﹒６９５０止蝕，目標在０﹒７２８０－０﹒７３５０
獲利。《艾德證券期貨董事總經理　陳健豪》
　
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