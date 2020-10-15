《日入而息》香港與新加坡達成旅遊氣泡協議，內地ＣＰＩ創年半低



《今天重點》﹡邱騰華稱香港與新加坡達成「航空旅遊氣泡」原則協議；邱騰華稱明白旅遊

業壓力，但業界需平衡尋找出路；旅發局歡迎與新加坡建立「航空旅遊氣泡

」原則性協議

﹡黎智英涉煽惑違法集結今午再提訊 警突擊搜查黎智英觀塘辦公室

﹡本港新增１２宗確診，兩宗源頭不明包括港樂樂師

﹡內地９月ＣＰＩ同比漲幅續收窄至１﹒７％，略低預期；內地９月ＰＰＩ同

比跌幅擴大至２﹒１％，遜於預期



《即日市況》﹡ＡＴＭ齊下挫，港股全日瀉５０８點，報２４１５８點



《深滬股市》﹡ＣＰＩ回落ＰＰＩ連跌，滬綜指收跌０﹒２６％成交縮



《美元匯價》﹡美匯料於９３至９４之間上落；歐元最新報１﹒１７１１╱１３，日圓最新

報１０５﹒２６╱２８



《公司業績》﹡迅銷（０６２８８）全年少賺４４﹒４％，末期息２４０日圓

﹡中國建材（０３３２３）附屬上調首三季盈測至最少賺１９﹒５億元人民幣



《公司資訊》﹡三星本港首隻房地產信託ＥＴＦ上市，入場費３９００元

﹡海通推ＭＳＣＩ中國Ａ股ＥＳＧ ＥＴＦ，入場１０００元

﹡中國綠寶（０６１８３）兩清盤呈請聆訊押後

﹡中電（００００２）市民留家工作時間增加，用電量大增

﹡中播控股（００４７１）擬增強技術創新以拓展車聯網媒體平台

﹡天喔（０１２１９）顧問識別內部控制系統風險缺陷並提建議，續停牌

﹡北方礦業（００４３３）終止有關可能增發事項

﹡百奧家庭互動（０２１００）寵物收集和養成類遊戲於歐美地區推出

﹡即時科研（０８１１９）要求今早起停牌，上市覆核委員會維持決定

﹡林達控股（０１０４１）遺失企業文件，繼續停牌

﹡信置（０００８３）何文田豪宅頂層特色戶２﹒３８億沽，呎價逾７萬

﹡國泰工會表示公司暫時未作出任何不裁員承諾；國泰（００２９３）歡迎香

港與新加坡就建立「航空旅遊氣泡」達成原則性協議

﹡敏捷控股（００１８６）９﹒５６億元人民幣中標寧波土地，今午復牌

﹡盛龍錦秀（０８４８１）擬１６３２萬元人民幣收購杭州餘杭區辦公室物業

﹡陸香港表示新客戶經應用程式認購ｉＢｏｎｄ，額外獲８厘息率收益券

﹡富衛香港推「易衛您醫療計劃」，賠償限額逐年及逐個傷病計算；今年首９

個月醫保新造保單保費按年升１﹒３倍

﹡渣打（０２８８８）主席韋浩思冀監管機構容許銀行恢復派息及回購；渣打

協助中國財政部發行６０億美元高級債券

﹡進階發展（０１６６７）今早起停止買賣，待公布內幕消息

﹡雲南水務（０６８３９）終止合資設立ＰＰＰ項目公司

﹡翰森製藥（０３６９２）開發的注射液製品獲上市許可

﹡周大福（０１９２９）第二季度港澳同店銷售按年跌５２﹒５％

﹡莎莎（００１７８）次季整體營業額按年下跌５５﹒３％，港澳同店銷跌

６１％

﹡秦港股份（０３３６９）首９個月吞吐量按年跌１﹒８３％至２﹒７７億噸

﹡綠地香港（００３３７）與多間公司訂立協議以委任工程承包商

﹡瑞安房地產（００２７２）首九個月合約物業銷售額按年升約１７５％

﹡復宏漢霖（０２６９６）與億勝生物科技合作開發及銷售治療眼病創新藥

﹡九興控股（０１８３６）第三季出貨量按年跌２３﹒６％，綜合收入跌

２３﹒３％

﹡億勝生物科技（０１０６１）與復宏漢霖就老年性黃斑部病變訂共同開發許

可協議

﹡中煤能源（０１８９８）９月份商品煤銷量按年升２６﹒４％

﹡中移動（００９４１）李榮華獲委任為公司執董兼財務總監



《國企紅籌》﹡中國光大控股（００１６５）接獲就建議發行中期票據的接受註冊通知書



《神州民企》﹡平安好醫生（０１８３３）子品牌平安醫家旗下「私家醫生」產品全線升級

﹡海通國際（００６６５）中國ＥＳＧ發展提速，未來將推不同地區ＥＳＧ投

資產

﹡安踏體育（０２０２０）第三季ＦＩＬＡ品牌產品零售金額按年升２０－

２５％



《中國要聞》﹡內地９月ＣＰＩ同比漲幅續收窄至１﹒７％，略低預期

﹡內地９月ＰＰＩ同比跌幅擴大至２﹒１％，遜於預期

﹡９月末外幣存款創數據紀錄新高，人幣貶值預期減弱

﹡統計局表示９月ＰＰＩ環比漲幅回落，工業品價格續回升；９月豬肉價格環

比轉降，電影票價格漲４％

﹡中國６０億美元債成功定價，４個年期均創最低收益率

﹡或被美國納入貿易黑名單，螞蟻回應：不了解情況

﹡傳美國擬將螞蟻集團納貿易黑名單，中方反對無理打壓

﹡螞蟻表示戰略配售基金充分披露，基金遵守規定獨立運作

﹡無錫提高二套房公積金貸款利率，為同期首套１﹒１倍

﹡中機協表示９月挖掘機銷量增逾六成，出口銷量漲逾三成

﹡民航局表示９月旅客運輸量跌１２﹒５％全貨機運輸量增

﹡淘寶台灣明年起停止營運，此前遭台經濟部判定為陸資

﹡美國驅逐艦航經台灣海峽，解放軍表示全程跟蹤監視

﹡深交所今早系統異常半小時，對投資者致歉；據報今早深交所系統出問題，

多個券商交易系統異常

﹡人行連續三月超額續做ＭＬＦ，分析：穩貨幣姿態未改；人行進行５０００

億ＭＬＦ，５００億逆回購利率持平

﹡人行阮健弘稱允許宏觀槓桿率上升已取得顯著政策成效

﹡人行孫國峰稱維護正常貨幣政策空間，保持合理流動性

﹡人行彭立峰稱房企融資規則起步平穩，將擴大適用範圍

﹡北京市委常委會表示研究完善國有金融資本管理等事項

﹡商務部表示第三屆進博會籌備工作正按照計劃推進；首９月國家級貧困縣網

絡零售額同比增２４％；首８月服務貿易逆差減半，主因是出境遊大減

﹡上海９月二手房成交量創四年新高

﹡南韓拒絕封殺華為參與５Ｇ，但同意與美國密切合作

﹡光刻機巨頭表示荷蘭往中國出口ＤＵＶ光刻機無需許可證

﹡華為高管表示中國５Ｇ網速不及南韓一半，存假啞差現象

﹡外交部表示美國應停止以西藏事務為藉口干涉中國內政

﹡乘聯會表示乘用車１０月第二周日均零售同比增長４３％

﹡前三季地方政府新增債券完成年發行計劃９１％



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒７％三連跌，台積電第三季淨利潤勝預期



《其他消息》﹡香港在ＷＴＯ譴責美國將香港商品標為「中國製造」

﹡警察擬列「關愛隊」優先投票，政界憂修例火上加油

﹡若無第三期保就業，逾八成旅行社及近七成酒店會裁員

﹡食環署街市推廣電子支付資助計劃今起接受申請；房委會街市推廣非接觸式

付款資助計劃今日展開

﹡美國務院報告點名林鄭等十人損害香港自治

﹡美就香港問題向銀行發制裁警告，外交部表示或堅決反制

﹡劉兆佳稱賦予深圳更大角色，不等於將香港邊緣化

﹡據報台灣拒絕陳同佳管浩鳴入境簽證申請

﹡邱騰華稱明白旅遊業壓力，但業界需平衡尋找出路

﹡旅發局歡迎與新加坡建立「航空旅遊氣泡」原則性協議

﹡深股通額度全日用３﹒２億元；滬股通額度全日用１０﹒１億元，陸股通淨

流出逾３億

﹡仲量聯行推出地產科技工具Ｏｆｆｉｃｅ Ｂｌｏｃｋｓ

﹡黎智英涉煽惑違法集結今午再提訊 警突擊搜查黎智英觀塘辦公室

﹡投資基金公會表示首八月基金總銷售額按年跌１６％至５４５億美元；香港

投資基金公會料低風險及簡單產品將首先納入理財通

﹡戶戶送於香港推出全新雜貨送遞服務

﹡匯豐調查指四成投資者稱疫情加強他們對ＥＳＧ的承諾

﹡財政部在港發行６０億美元主權債，新引入美國投資者



《新冠肺炎》﹡本港新增１２宗確診，兩宗源頭不明包括港樂樂師

﹡食衞局呼籲私家醫生提高懷疑指數，為有病徵者檢測

﹡青島再爆疫情，市衛健委主任停職，胸科醫院院長免職

﹡美國多個州份新增病例急增，法國主要城市宵禁

﹡美國財長努欽敦促國際貨幣基金、世銀審慎對抗疫情

﹡ＩＭＦ稱僅幾家中國官方機構暫停要求貧窮國償債

﹡邱騰華稱香港與新加坡達成「航空旅遊氣泡」原則協議

﹡徐英偉曾出席音樂會探班，病毒檢測呈陰性

﹡酒吧業界促請政府放寬營運時間至凌晨２時

﹡調查指疫情影響７３％消費者生計，無損港人置業信心

﹡環聯表示七成人家庭收入受影響，千禧世代拖欠按揭大增

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